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3 أسابيع قضاها النيادي والمنصوري في «مدينة النجوم»

النيادي والمنصوري خلال التدريبات في موسكو (من المصدر)
26 نوفمبر 2022 01:46

آمنة الكتبي (دبي) 

قضى رائدا الفضاء الإماراتيان سلطان النيادي وهزاع المنصوري 3 أسابيع في مدينة النجوم في موسكو، للإلمام بإجراءات الطوارئ في القسم الروسي وتنفيذ الإجراءات القياسية في حالات الطوارئ في الفضاء، حيث تعد محطة الفضاء الدولية الملاذ الآمن في الفضاء ولكنها عرضة للحريق وانخفاض الضغط وتسرب الغازات السامة.
ويستعد سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي لبدء مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في منتصف فبراير 2023، بحسب وكالة ناسا للفضاء، حيث سينطلق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، ضمن مهمة ناسا وسبيس إكس Crew-6 لقضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، حيث سيقوم بإجراء تجارب علمية متقدمة عديدة. وأنهى رائد الفضاء الإماراتي، تدريبياً حافلاً مع أفراد الطاقم داخل نموذج مركبة Crew Dragon الفضائية في هوثورن بكاليفورنيا.

محاكاة الإطلاق والهبوط 
كما أجرى النيادي تدريبات محاكاة الإطلاق والهبوط في مركبة «سبيس إكس»، بواسطة ذراع خاصة في مختبر الطرد المركزي، التابع لسلاح الجو الأميركي، ما يعرضه لقوى تسارع تعادل 5 أضعاف قوى الجاذبية الأرضية، وتعرف قوى التسارع جي بأنها الناتجة عن تأثر جسم رائد الفضاء أثناء تسريع انطلاق الصاروخ أو معاناة الطيار عندما تنحرف به الطائرة بشدة عن الاتجاه المستقيم، ما يسبب له فقداناً للوعي لمدة 15 ثانية.
وخضع النيادي لتدريبات صحية لاكتساب مهارات طبية، تجعله مهيّأ للتعامل مع حالات الطوارئ، وتضمن التدريب الإسعافات الأولية، ومراقبة المؤشرات الحيوية، وتنفيذ عمليات إنقاذ الحياة، بالإضافة إلى تدريبات، منها التقاط مركبة الشحن «سيغنوس» باستخدام الذراع الآلية «كندارم 2»، البالغ طولها 17 متراً، التي تستخدمها المحطة الدولية في العديد من الوظائف، منها إطلاق وإصلاح الأقمار الصناعية، وكذلك تحريك رواد الفضاء حول المحطة أثناء عمليات السير الفضائية، وإمكانية تحريك أجزاء مختلفة من المحطة.

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مختبر الواقع الافتراضي
كما تدرب في مختبر الواقع الافتراضي الذي يساعد الرواد على التدرب على معدات ومهام مختلفة ودقيقة، تشمل محاكاة عملية الصيانة الخارجية لمحطة الفضاء الدولية أثناء السير في الفضاء، وكذلك التدريب على الطائرة النفاثة T-38، وشمل ذلك قيادتها أثناء الصعود والهبوط، وإجراء مناورات على ارتفاع أكثر من 5 كيلومترات، إضافة إلى تعلم كهرباء الطائرة، وكيفية استعمال كرسي الإنقاذ، وعمل إجراءات قياسية تشابه بعض مهمات محطة الفضاء الدولية.

مختبر الطفو المحايد
تلقى سلطان النيادي تدريبات في مختبر الطفو المحايد، وهو أحد أهم الأساليب لتحضير الرواد لمهمات السير في الفضاء، حيث يكون الجسم معلقاً خلالها في حالة بين الطفو والغرق، وذلك في حوض سباحة ضخم، يبلغ طوله 202 قدم، وعرضه 102 قدم، وعمقه 40 قدماً، فيما يعد هذا التدريب إحدى التجارب المهمة لرواد الفضاء، قبل أي رحلة فضائية، ويتم خلاله ارتداء بدلة الفضاء تحت سطح الماء، داخل أحواض ضخمة معدة للتدريب، مع الاستعانة بأثقال تحافظ على مستوى رائد الفضاء، بتجنب هبوطه تحت القاع، أو أن يطفو إلى السطح، ويأتي ذلك لوضع رواد الفضاء في حالة شبيهة بانعدام الوزن والجاذبية، حيث يمضون 6 ساعات تحت الماء، والتي تعادل ساعة سير بالفضاء.

سلطان النيادي
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محطة الفضاء الدولية
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