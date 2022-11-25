عبدالله بن زايد لمتقاعدي «الخارجية»: فخورون بمسيرتكم الملهمة.. وخدماتكم ستظل محل تقدير

أبوظبي (وام)

كرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، كوكبة من متقاعدي الوزارة ومنحهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير احتفاء بمسيرة عطائهم المخلصة في خدمة الوطن.

حضر حفل التكريم، الذي أقيم في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وعدد من المسؤولين.

وأكد سموه أن احتفالنا اليوم بهذه الكوكبة من منتسبي وزارة الخارجية والتعاون الدولي المتقاعدين، يشكل رسالة تقدير وعرفان لجهودهم الوطنية المخلصة التي عززت من نجاحات الدبلوماسية الإماراتية، وأسهمت في تعزيز السمعة المتميزة للدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال سموه: «إننا نؤكد في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا فخرنا واعتزازنا بما قدمتموه طوال مسيرتكم الملهمة التي أثرت الدبلوماسية الإماراتية، فلقد نجحتم في تمثيل بلادنا خير تمثيل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وبذلتم جهودا كبيرة من أجل تعزيز سمعة الدولة العالمية وإبراز إنجازاتها التنموية الرائدة في مختلف المجالات».

وأضاف أن خدماتهم الجليلة للوطن ستظل على الدوام محل تقدير واحترام.. مؤكداً أنهم نماذج وطنية يحتذى بها وقدوة للشباب والأجيال القادمة.

ودعا سموه منتسبي وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى الاقتداء بهذه المسيرة الوطنية المخلصة التي قدمها زملاؤهم المتقاعدون، فقد كانوا خير سفراء لوطنهم ونجحوا في بناء جسور للتواصل ونقل الصورة الحضارية للدولة إلى العالم أجمع وكذلك إبراز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية الراسخة في مجتمعنا.

وتوجه سموه بالشكر والتقدير إلى متقاعدي الوزارة.. معرباً عن فخره بما قدموه للدبلوماسية الإماراتية ودورهم البارز في تعزيز سمعة الدولة المتميزة وريادتها على مختلف الأصعدة.

وضمت قائمة متقاعدي الوزارة الذين كرمهم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي علي سالم الكعبي وعبيد سالم الزعابي وسعيد محمد الشامسي وأحمد سعيد الهام الظاهري وجمعة مبارك الجنيبي وسعيد علي النويس وعبدالرضا عبدالله خوري وعبدالله محمد المعينة ومحمد عمر بلفقية ومحمد أحمد القبيسي ومعضد حارب الخييلي والدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي وعبدالوهاب ناصر النجار والدكتور يوسف عيسى الصابري ورحمة حسين الزعابي وعيسى عبدالله النعيمي وإبراهيم محمد المنصوري وأحمد محمد الطنيجي وأحمد ناصر الخاجة وعبدالحميد عبدالفتاح الملا.

كما ضمت قائمة المكرمين محمد علي الشامسي وسهيل مطر حاذة الكتبي والدكتور أحمد عبدالله بن سعيد المطروشي وخالد إبراهيم القحطاني وخالد عمران العامري وسلطان محمد المري وخليفة يوسف الزعابي وعبدالله عبدالرحمن الطنيجي وعلي سعد فهد العميرة ووليد مراد درويش الرئيسى وراشد عبيد سيف السويدي وسعيد سالم حاذة الكتبي وعلي سعيد حميد السعيدي وقبيلة عبدالله حسين الكعبي ومحمد عسكر على النقيب وراشد محمد ناصر الميل وعباس محمد عباس عبدالله الفهيم وشمسة سهيل أحمد الهاملي وعلي محمد هلال عبيد الطنيجي وعلي سليمان محمد إبراهيم الحمادي وحميد حمدان عبدالله يعقوب الزعابي وعبدالحكيم ثامر جمعة الظريف الشامسي وصفية عبدالله محمد الجنيبي وفاطمة سعيد حمد العري السويدي وفائزة أحمد صالح الحوسني.

وضمت قائمة المكرمين أيضاً محمد مير الرئيسي وتسلم التكريم عنه ابنه علي محمد الرئيسي وصقر ناصر الريسي وتسلم التكريم عنه ابنه ناصر صقر ناصر الريسي وعلي خليل خالد المريخي وتسلم التكريم عنه خليل المريخي، والمغفور له حسن عبدالله العضب وتسلم التكريم ابن اخته خالد جاسم الدوخي، والمغفور لها رنا علي عبدالله الظاهري وتسلم التكريم أخوها محمد الظاهري.