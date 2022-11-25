«أكاديمية أنور قرقاش» تستضيف المجتمع الدبلوماسي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عدداً من السفراء والدبلوماسيين المبتعثين لدى دولة الإمارات في فعالية نظمتها للاحتفال بعيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات.

وبحضور معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة؛ استقبل نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالإنابة والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية؛ سفراء كل من إيطاليا، واليابان، ولتوانيا، ولكسمبورغ، والدنمارك، وإستونيا، ومالي، وباكستان، وتونس، وأكرانيا، والعراق، واليمن، والجزائر، وعدد من الدبلوماسيين؛ وذلك بحضور أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الأكاديمية. وتضمن الاحتفال الذي جاء بمثابة احتفالية دبلوماسية مميزة؛ مجموعة متنوعة من الفعاليات التراثية والأنشطة التي عرفت المشاركين بصورة أكبر بالموروث الشعبي الإماراتي، وفرصة لطلبة الأكاديمية من دبلوماسيي المستقبل للتعرف عن قرب على مجموعة من السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين إلى الدولة، وذلك تماشياً مع توجهات الأكاديمية الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمقصد أكاديمي ومنصة فكرية لتنشئة أجيال مميزة من الدبلوماسيين الإماراتيين الجدد.