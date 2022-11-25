إقبال واسع من ملاك الإبل على المشاركة في «مزاينة رزين»

أبوظبي (وام)

شهدت مزاينة رزين بمهرجان الظفرة بدورته الـ 16، إقبالاً واسعاً من مُلاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة في مسابقات المزاينة التي تستمر لغاية 27 نوفمبر الجاري بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتعد مزاينة رزين المحطة الثانية بمهرجان الظفرة ضمن موسم مزاينات الإبل بإمارة أبوظبي الذي يعكس الدور الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز مشاريع صون الثقافة والتراث في دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ يحظى مهرجان الظفرة بإقبال واسع من مُلاك الإبل الأصيلة، وعشاق التراث من مواطنين ومقيمين وسياح.

وتوجت اللجنة المنظمة لمزاينة رزين بمهرجان الظفرة الـ 16، الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط الإيذاع المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل، إذ تضمن 13 شوطاً خصص لها 120 جائزة قيمة، منها شوطان لإبل أصحاب السمو الشيوخ (مفاريد - محليات، ومفرودة وحقة - مجاهيم)، و10 أشواط للإبل الشرايا والتلاد والشركاء من المحليات والمجاهيم وشوط للمهجنات الأصايل.

حضر التتويج عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ورجل الأعمال فرج بن حمودة الظاهري، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط إيذاع لأصحاب السمو الشيوخ - محليات، فوز «بلقيس» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وفازت «سلهودة» لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث «الخليجية» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، وحلت في المركز الرابع «عقايب» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وفي المركز الخامس «الظبي» لمالكها الشيخ نايف عيد محمد ثاني آل ثاني.

شوط (مفردة - حقة)

وفي شوط (مفردة - حقة) لأصحاب السمو الشيوخ - مجاهيم، فازت «سارة» لمالكها الأمير عبدالله سلطان ناصر عبدالعزيز آل سعود بالمركز الأول، وفازت «الجازي» لمالكها الأمير عبدالله سلطان ناصر عبدالعزيز آل سعود بالمركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث «شلفا» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وجاءت في المركز الرابع «الدرعية» لمالكها الأمير عبدالله سلطان ناصر عبدالعزيز آل سعود.

وفازت بالمركز الأول في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل (1)- محليات، «رسا» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري من الإمارات، وعن شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل (2)- محليات، فازت بالمركز الأول «الشبهانة» لمالكها خميس ماجد راشد شفيان المنصوري من الإمارات.

وأظهرت نتائج شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل (1) -مجاهيم، فوز «هيافة بن الطنة» لمالكها عبدالله صالح عبد الله حسن المنهالي من الإمارات بالمركز الأول، أما في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل (2)، مجاهيم، ففازت بالمركز الأول «مغثة» لمالكها خليفه مكتوم راشد حفيظ المزروعي من الإمارات.

شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل

سجلت النتائج في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل (1)- محليات، فوز «غير» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري من الإمارات بالمركز الأول، بينما فازت بالمركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل (2) -محليات، «السلع» لمالكها خميس ماجد راشد شفيان المنصوري من الإمارات. وحصدت المركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل (1)- مجاهيم، «مبروكة» لمالكها الرامس صالح محمد المنهالي من الإمارات، وفي شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل (2)- مجاهيم، نالت المركز الأول «وحيدة» لمالكها عوض جابر عبدالله كرموت المنهالي من الإمارات. وفي شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - محليات، فازت «عونك» لمالكها عبدالله أحمد خليفة طوار الكواري من دولة قطر بالمركز الأول، أما في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - مجاهيم، فازت بالمركز الأول «مزوعة» لمالكها عبدالله عوض عبدالله المنهالي من الإمارات، بينما فازت بالمركز الأول في شوط إيذاع المهجنات الأصايل «مخيفة» لمالكها محمد عوض محمد سهيل المزروعي من الإمارات.