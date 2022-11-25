ملاعب «متعددة الاستخدامات» للأهالي في بني ياس والنهضة العسكرية

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي مؤخراً ملعبين جديدين متعددي الاستخدامات في منطقة النهضة العسكرية ومدينة بني ياس.

ويأتي إنجاز هذين الملعبين استكمالاً لخطة البلدية لتوفير الملاعب متعددة الأغراض في مختلف أرجاء مدينة أبوظبي لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة أنواع الرياضات كافة، ولجعل الرياضة أسلوب حياة، وممارسة يومية من شأنها تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتوفر البلدية ضمن نطاقها الجغرافي عشرات الملاعب متعددة الأغراض، منها 14 ملعباً ذات أرضيات رملية، و36 ملعباً بأرضيات مطاطية، و22 ملعباً بأرضيات إسفلتية، و7 ملاعب بأرضيات من العشب الصناعي، وملعب واحد بأرضية من العشب الطبيعي، بالإضافة إلى ملعب كرة سلة مخصص لأصحاب الهمم على كورنيش أبوظبي، والعديد من المعدات الرياضية المنتشرة في مناطق الألعاب والتي تخدم أصحاب الهمم.

وتضم هذه الملاعب ملعباً مزوداً بجهاز ذكي للحجز بالقرب من المبنى الرئيسي لبلدية مدينة أبوظبي، و10 ملاعب مزودة بأنظمة إنارة موفرة للطاقة (LED)، و8 ملاعب مؤتمتة للحجز عبر المنصة الذكية، و29 ملعباً مسوراً بأسيجة معدنية، وملعباً مزوداً بكاميرات مراقبة تلفزيونية.

وتقوم بلدية مدينة أبوظبي بإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية لجميع هذه الملاعب ومراقبة كفاءتها حرصاً على توفير أفضل المرافق الرياضية للسكان وإسعادهم، حيث تنفذ بشكل مستمر ومنهجي أعمال تنظيف وغسيل الأسوار والأرضيات، وإجراء الفحص الدوري للمعدات والمرافق الملحقة بالملاعب للتأكد من سلامة الأصول واستعدادها الدائم لخدمة رواد الملاعب.

وتعمل البلدية على إجراء الاستبدال الفوري للأصول التي تتعرض للتلف والتي تشمل الأسوار المحيطة بالملاعب، والأرضيات والإنارة وملحقاتها، والمرمى والعارضات والشِباك، وتنفيذ أعمال صبغ ودهان مرافق الملاعب وفقاً لدورة الصيانة المعتمدة، بالإضافة إلى مراقبة جميع الملاعب للحفاظ على أصولها ومرافقها، والإبقاء على جاهزيتها لخدمة الرياضيين.

وأطلقت البلدية من خلال مركز بلدية المدينة العديد من المبادرات لدعم الرياضة، والتي استهدفت رفع كفاءة الملاعب لتقديم أفضل الخدمات لهواة الرياضة، وتمثلت بعض هذه المبادرات في إنشاء منطقة ألعاب متكاملة بحوض غرب 10 على كورنيش أبوظبي، وإعادة تأهيل 7 ملاعب متعددة الأغراض في الحديقة السكنية رقم 30 و43، وملاعب حديقة الخالدية وملعب حديقة مسجد هزاع وملاعب الحديقة السكنية رقم 22 و23.