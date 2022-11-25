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بلدية رأس الخيمة تطلق «منزيلي» لترشيد الطاقة

بلدية رأس الخيمة تطلق «منزيلي» لترشيد الطاقة
26 نوفمبر 2022 01:41

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة خدمة جديدة لاستشارات الطاقة المنزلية (منزيلي) توفر لأصحاب المنازل تقييم المختصين لفرص توفير الطاقة في عقاراتهم. 
جاء ذلك خلال قمة رأس الخيمة للطاقة، والتي تستهدف العقارات السكنية التي تشكل أحد أعلى القطاعات استهلاكاً للكهرباء في إمارة رأس الخيمة. تم تصميم الخدمة لتقديم مشورة مخصصة لأصحاب الفلل والشقق السكنية في الإمارة حول كيفية التوفير بفواتير الاستهلاك، وتحسين جودة الهواء الداخلي، والراحة باستخدام التقنيات وأدوات التحكم الذكية. 
وفي ضوء إطلاق الخدمة الجديدة، قال منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة: «تسعى بلدية رأس الخيمة جاهدة لتوسيع خدماتها بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات لسكانها. نأمل أن تجعل خدمة استشارات الطاقة المنزلية سكان رأس الخيمة أكثر وعياً بفرص توفير الطاقة والمياه باستخدام التقنيات الجديدة، ودعمهم في جعل منازلهم أكثر حداثة». لا تتطلب المشاركة في خدمة استشارات الطاقة المنزلية أي معرفة تقنية من أصحاب المنازل، والذين يمكنهم تسجيل اهتمامهم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب ريم reem.rak.ae، وسيتم توفير الخدمة مجاناً لفترة محدودة وبحدود سعتنا المتاحة. ستستغرق الخدمة نحو ساعة، ويمكن لأصحاب المنازل الاختيار من بين زيارة منزلية أو مكالمة فيديو أو مكالمة هاتفية من قبل مدقق طاقة المختص من قبل بلدية رأس الخيمة، حيث سيقوم المدقق بتقييم المعدات الرئيسية لاستهلاك الطاقة والمياه في المنزل، مثل مكيفات الهواء، الأضواء، الأجهزة، تركيبات المياه، أنظمة ري الحدائق، وممارسات استخدام هذه المعدات والمخاوف الرئيسية المتعلقة بالطاقة لأصحاب المنازل.
بعد عملية التقييم، سيتلقى أصحاب المنازل تقريراً يتضمن التوصيات حول كيفية توفير الطاقة والمياه، إلى جانب كيفية تحسين جودة الهواء الداخلي والراحة. قد تشمل التوصيات استخدام التقنيات الذكية وأدوات التحكم، وتحسين واستبدال المعدات غير الفعالة، وممارسات الصيانة الأفضل، وكذلك التغييرات في سلوكيات الاستهلاك لبعض المعدات، مثل مكيفات الهواء وتركيبات المياه. قد يشير التقرير أيضاً إلى معلومات إضافية متوافرة في موقع ريم، بما في ذلك قائمة بموردي المنتجات وخدمات كفاءة استخدام الطاقة والمياه، الذي يمكن لأصحاب المنازل التواصل معهم للحصول على إحصائيات مفصلة بعد تطبيق الحلول الموصى بها. 
تُعد الخدمة الجديدة جزءاً من استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والتي تم إطلاقها في عام 2018، حيث تستهدف الاستراتيجية خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 20%، ورفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20% بحلول عام 2040.

ترشيد الطاقة
بلدية رأس الخيمة
رأس الخيمة
الإمارات
منذر بن شكر
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