بلدية منطقة الظفرة تعزز الوعي بأهمية الإسعافات الأولية

الظفرة (وام)

نظمت بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع مستشفيات الظفرة، ورشة بعنوان «التعرف على الإسعافات الأولية وإنعاش القلب»، بهدف نشر الوعي بين الموظفين وأفراد المجتمع المحلي بأهمية الإسعافات الأولية، وكيفية الالتزام بها حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم. وركزت الورشة على أهداف الإسعافات الأولية وخطواتها، وأهمية الإجراءات الأولية في حال وقوع حادث، خصوصاً اتخاذ زمام المبادرة في اللحظات الأولى وكيفية فحص المصاب وتحديد مستوى الوعي لديه ووضعية الإفاقة والإنعاش القلبي للبالغين والأطفال والرضع.

وتناولت الورشة كيفية الوقاية من ضربة الشمس «أسبابها وأعراضها وإسعاف المصاب بها»، وأهمية التعقيم والتطهير والتطعيم، وكيفية التعامل مع أعراض وعلامات التسمم.

كما قدمت الورشة إرشادات مهمة تمثلت في تطبيق إجراءات التنفس الاصطناعي، وطرق وأساليب مساعدة المصابين في حالتي الكسور والحروق، وغيرها من الإرشادات، وشارك الموظفون بتطبيق الخطوات عملياً.