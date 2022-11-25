«الطاقة والبنية التحتية» تنجز مبنى الدفاع المدني في دبا الفجيرة

فهد بوهندي (الفجيرة)

انجز قطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية متمثلاً بإدارة مشاريع المنطقة الشرقية، مشروع مبنى الدفاع المدني في مدينة دبا الفجيرة بنسبة 100%.

وأكدت الوزارة أن الممارسات المنفذة بالمشروع توفر نظام إدارة المباني الذكي للتحكم BMS وتوفر وحدات سخانات المياه الشمسية، إضافة إلى نظام التحكم بالإنارة، واستخدام نظام إغلاق الأبواب الأوتوماتيكية، كما يتوافر بالمشروع وحدة لتنقية مياه التغذية من البكتيريا، واستخدام أجهزة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. ويقع المشروع على قطعة أرض بمساحة كلية 9750 م2، وبمساحة بناء مع الخدمات تبلغ 3332.35 م2، ويتكون المشروع من عدد 5 مباني وهي المبنى الرئيسي ومبنى موقف آليات الدفاع المدني، ومبنى صيانة الآليات، ومبنى الخدمات وغرفة الحارس، بالإضافة إلى خزان أرضي.

ويتكون الدور الأرضي من عدد 6 مكاتب، ومنطقة لخدمة العملاء، وغرفة متعددة الأغراض، وغرفة تحكم وغرفتي استراحة بدورات المياه، إضافة إلى 3 غرف نوم جماعية وغرفة طعام ومطبخ، وعدد 2 غرفة كهرباء وغرفة اتصالات وغرفة BMS، إضافة لدورات مياه رجالية ونسائية ولذوي الهمم، كما يضم المبنى 3 مخازن ومصلى، ومواقف لعدد 6 آليات. ويتكون الدور الأول من عدد 15 مكتباً، وغرفة محاضرات، وأرشيف ومعرض ومكتبة، وغرفة اجتماعات وغرفة كهرباء واتصالات، وغرفة UPS، إضافة إلى بقية الخدمات.

جدير بالذكر أن إدارة مشاريع المنطقة الشرقية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، نفذت 18 مشروعاً للصيانة منذ بداية العام الجاري 2022، وجارٍ استكمال مشاريع أخرى، وتضمنت المشاريع المنجزة منشأة تعليمية ودينية وبيئية وتخصصية، وجارٍ العمل على صيانة 25 مشروعاً تتنوع ما بين منشأة تعليمية ودينية وصحية ومحاكم ونيابات.

وتتنوع الصيانة التي تقوم بها وزارة الطاقة والبنية التحتية بين الصيانة الشاملة للأعمال المدنية والإلكتروميكانيكية، والصيانة الطارئة والصيانة الوقائية وإعادة تأهيل المباني الحكومية واستبدال الأصول التالفة والصيانة التشغيلية، وذلك بهدف الحفاظ على أصول المباني الاتحادية، ما يحقق استدامتها وديمومتها، وتحسين سلامة وحماية المباني والمنشآت الحكومية بشكل كامل.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بالتعاون مع الهيئات الاتحادية والمحلية المختصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان استدامة الطاقة والبنية التحتية من خلال رفع كفاءة الأصول وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، والوصول لكفاءة طاقة عالية وكفاءة استهلاك مياه عالية، إلى جانب استخدام مواد بناء مستدامة، والتحول إلى الأبنية الذكية من خلال إدخال البرامج والوسائل الحديثة والابتكارية على أصول المباني الاتحادية.

وكانت وزارة الطارقة والبنية التحتية أعلنت انتهاءها من أعمال الصيانة الوقائية لطبقات الأسفلت على طريق (دبا – مسافي) الممتد من دوار الشاحنات إلى منطقة الغونة E89، وذلك بطول 8 كيلو مترات، فيما تشرف حالياً على أعمال الصيانة لطريق المنامة – شعم E18 بطول إجمالي 41 كيلو متراً، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ أعمال الصيانة وفق عقد الصيانة القائم على الأداء.