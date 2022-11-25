شرطة أبوظبي تنظم ملتقى بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

أبوظبي (وام)

نظم مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، ملتقى بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام.

وتحدثت المقدم حنان عبدالله النعيمي من إدارة مكافحة الفساد بشرطة أبوظبي عن الاتفاقيات والتشريعات والدستور في دولة الإمارات الذي كفل للمرأة كل الحقوق، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل، بما يتناسب وطبيعتها، ونص على حقها في التعليم وشغل الوظائف والحصول على المزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية.

واستعرضت مريم المنذري، مدير مكتب الدعم النسائي في الاتحاد النسائي العام، في الملتقى، القوانين التي وضعتها الدولة لحماية حقوق المرأة بصفة عامة وليست الإماراتية فقط، مثمنة دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في تمكينها للمرأة حتى أصبحت اليوم تمثل المجتمع في المجالات كافة، داخل الدولة وخارجها. وتناولت موزة مبارك القبيسي، اختصاصية اجتماعية من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي، جهود الدولة في الحد من العنف ضد المرأة، وبرامج حماية المرأة من العنف. وشكرت الجهات الأمنية وجمعيات حقوق المرأة والدعم الاجتماعي للوقوف إلى جانب المرأة في محاربة العنف وتوفير الحياة الكريمة.وقدمت الرائد شيخة عبيد الزعابي، رئيس مكتب شؤون الشرطة النسائية، الشكر لقادة شرطة أبوظبي على دعمهم في تنظيم الملتقى بالتعاون مع ضباط الارتباط لمختلف القطاعات الشرطية، ودعم مسيرة المرأة والإيمان بأهمية محاربة العنف، وتوفير الحياة الكريمة للمرأة لتؤدي رسالتها النبيلة في المجتمع. وعقد على هامش الملتقى معرض مصغر لمنتجات تجارية من مشاريع منتسبات شرطة أبوظبي وأشغال يدوية، وجرى في نهاية فعالياته تكريم المحاضرات.

أدار الملتقى المساعد أول عائشة سيف البدواوي من إدارة الإعلام الأمني، التي أوضحت أن انعقاد هذا الملتقى يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي وخططها الشاملة المتكاملة لترسيخ منظومة حقوق تعلي من شأن المرأة.