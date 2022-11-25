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شرطة الشارقة تكرم ضابطاً متميزاً

خالد الكي يكرم أحمد الشامسي (من المصدر)
26 نوفمبر 2022 01:41

الشارقة (الاتحاد) 

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كرم المقدم خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، النقيب أحمد سيف الزري الشامسي، تقديراً لجهوده وتميزه، وكفاءته في تأدية مهامه الوظيفية الموكلة إليه على أكمل وجه.
وأثنى المقدم خالد محمد الكي، على حرص المكرم على أداء المهام الوظيفية بدقة وإتقان، وجهوده التي يبذلها للارتقاء بمنظومة العمل الشرطي، لافتاً إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص القيادة على تكريم المتميزين من منتسبيها، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرة عمله الشرطي.
من جانبه، أعرب النقيب أحمد سيف الزري عن شكره وتقديره لهذا التكريم، مشيداً باهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة في توفير بيئة تشجع على التميز والإبداع في العمل.

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