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شرطة وبلدية الشارقة تبحثان التعاون المشترك

الجانبان خلال الاجتماع (من المصدر)
26 نوفمبر 2022 01:41

الشارقة (الاتحاد) 

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استقبل العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وفداً من بلدية مدينة الشارقة برئاسة خالد بن فلاح السويدي، مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، لمناقشة عدد من المواضيع التي تصب في تعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة لمجتمع الإمارات.
ورحب العميد أحمد السركال بالوفد الزائر، مؤكداً حرص شرطة الشارقة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الإمارة، لتعزيز منظومة الأمن والأمان ‏ لأفراد المجتمع، مثمناً الجهود التي تقوم بها بلدية مدينة الشارقة في دعم مسيرة التحسين والتطوير، وتنظيم آليات العمل على مستوى الإمارة. ‏

الإمارات
الشارقة
شرطة الشارقة
بلدية الشارقة
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