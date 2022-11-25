البرلمان الإماراتي للطفل يدعم المبتكرين في جلسته الختامية
البرلمان الإماراتي للطفل يدعم المبتكرين في جلسته الختامية
25 نوفمبر 2022 21:54
أبوظبي (وام) أكد أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل على أهمية دعم الأطفال المبدعين والمبتكرين ووضعهم في أهم الأولويات، وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم وتبني مشاريعهم وتشجيع أعمالهم ودعم براءات الاختراع وتذليل العقبات التي تواجهها هذه الفئة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية لدفع عجلة التنمية التي تشهدها جميع القطاعات.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة والختامية التي عقدها البرلمان الإماراتي للطفل بقاعة الشيخ زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي بحضور معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، والريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومريم بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من البرلمانيين الأوروبيين.
جوهرة قيّمة قالت مثايل بنت محمد الصريدي رئيسة البرلمان الإماراتي للطفل في كلمتها الافتتاحية، إن الطفل الإماراتي أصبح جوهرة قيمة في مواجهة التحديات التي تعيق مسيرة نجاحاته، ويحمل على عاتقه رسالة تمكين وترسيخ المشاركة في صنع القرار، مؤكدة أن اسم الطفل الإماراتي سيبقى مُخّلداً في نهج حماية حقوق الطفل ومسيرة تمكينه، وأن البرلمان الإماراتي للطفل يسعى إلى صنع ما هو مستحيل للمحافظة على حقوق الطفل، وتحت قبة هذا البرلمان نعتز بالنجاحات والإنجازات التي حققها البرلمان منذ أول جلسة ومسيرته ستتواصل لما فيه نماء وخير وعزة دولتنا الحبيبة.
وتقدمت الصريدي بالشكر والتقدير إلى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد على تلبيته للدعوة وحضوره الجلسة، وما يقدمه من دعم وجهود تصب في خدمة الوطن بشكل عام والطفل الإماراتي على وجه الخصوص في شتى المجالات.
براءات الاختراع واستعرض محمد بن سامي المنهالي عضو البرلمان الإماراتي للطفل ما توصلت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل من توصيات، وهي إلغاء رسوم التسجيل لبراءات الاختراع لجميع الطلبة دون السن 18 عاماً، وتوفير المادة والإرشاد الصحيح لتسجيل أفكار المخترعين بالطريقة الصحيحة، واستحداث قسم في وزارة الاقتصاد يختص بدعم اختراعات الأطفال، وإنشاء مراكز مختصة في كل إمارة من إمارات الدولة تقوم بدعم ومتابعة اختراعات الأطفال وتضمن حقوقهم، بالإضافة إلى إعداد برامج ومُبادرات لدعم البحوث في قطاع الاقتصاد في الدولة والتي من خلالها ستدعم آلية اتخاذ القرار.
وفي مداخلتها عن براءة الاختراع، قالت سلامة بنت سيف الطنيجي عضو البرلمان الإماراتي للطفل إن نشأة البشر وتطورهم مبنية على الاختراع والابتكار والتفكير الإبداعي غير التقليدي، مضيفة أنه لطالما كانت دولة الإمارات من أوائل الدول على المستوى الإقليمي والعالمي في مؤشر الابتكار، ومن أهداف سياسة الابتكار في الدولة هي تحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعّالة ودائمة في حكومة دولة الإمارات، وتأتي تماشياً مع المحاور الوطنية لمئوية الإمارات 2071، فإن الطفل هو أساس جميع هذه الأهداف اللي تطمح دولة الإمارات للوصول إليها.
وأكدت الطنيجي أن إلغاء رسوم براءة الاختراع يُسهم في رفع مؤشر الابتكار وبناء كوكبة من المُبتكرين والمُبدعين المميزين، ويخلق بيئة مليئة بالنوابغ والمفكرين والمبدعين من الأطفال.
وتحدثت مزنة بنت محمد المنصوري، قائلةً: نحن اليوم نتحدث عن احتياجات الطفل الإماراتي كمخترع ومبتكر، وكوني مخترعة فقد لامست هذه الضرورة، وهي تكاليف رسوم إصدار براءة الاختراع التي تبلغ نحو 13،000 درهم، وهو مبلغ ليس في متناول الكثيرين، وأدعو هنا معالي وزير الاقتصاد بالنظر حول هذا الموضوع وإلغاء رسوم التسجيل لبراءات الاختراع لجميع الطلبة دون السن 18 عاماً، على ان تكون متوافقة مع المشاريع البناءة ومطابقة للمعايير العالمية للابتكار وكذلك توفير المادة والإرشاد الصحيح لتسجيل أفكارهم لبراءة الاختراع.
ثروة المستقبل من جهته، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن البرلمان الإماراتي للطفل يمثل مبادرة وطنية رائدة ومبتكرة لدعم قضايا الأم والطفل والأسرة في الدولة، ويأتي اجتماعنا انطلاقاً من إيمان الدولة بأن الأطفال هم ثروة المستقبل وبسواعدهم تحافظ على نهضتها ومنجزاتها.
وأشار معاليه إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز وحماية حقوق الأطفال وتزويدهم بالفكر الريادي ليكونوا قادة المستقبل، وتوفير كافة سبل الرعاية والحماية لهم التزاماً برؤية القيادة الرشيدة ووفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف معاليه: تحرص وزارة الاقتصاد على التعاون المستمر مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، من أجل إطلاق المبادرات والتشريعات الداعمة لصقل مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم في مجالات الابتكار والإبداع وتزويدهم بمهارات المستقبل، خاصة في مجال براءات الاختراع والملكية الفكرية وحماية الأفكار الريادية والاختراعات الخاصة بهم.