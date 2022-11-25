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محمد بن راشد ينعى الدكتور جوزيف بارون
محمد بن راشد ينعى الدكتور جوزيف بارون
25 نوفمبر 2022 21:42
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الجمعة، الدكتور جوزيف بارون.
وكتب سموه بالإنجليزية، على حسابه الرسمي على موقع تويتر "تنعى دبي اليوم د. جوزيف بارون، الطبيب الملهم الذي أثّرت خدماته الطبية في حياة الكثير من الناس".
الدكتور جوزيف بارون
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الدكتور بارون "سيُذكر دائماً بمعرفته وتعاطفه وتفانيه".
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