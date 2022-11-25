«صحة أبوظبي» توسع برنامج فحوص ما قبل الزواج

أضافت دائرة الصحة أبوظبي اختباراً جينياً اختيارياً إلى برنامج فحوصات ما قبل الزواج وذلك في إطار التدابير الوقائية التي تحرص الدائرة على تطبيقها لحماية صحة وعافية أفراد المجتمع. من المتوقع لهذا الاختبار الجيني أن يغطي 570 حالة طبية في حين يأتي إدراجه ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج بهدف الارتقاء بصحة وجودة حياة الأسر عبر وقاية أفرادها من الأمراض الوراثية. تستند المبادرة إلى البنية التحتية المتطورة للرعاية الصحية ومنظومتها المبتكرة لإدراج تقنية تسلسل الحمض النووي وتوقع الحالات الطبية المحتملة بين أفراد المجتمع والمساهمة في رفد جهود برنامج الجينوم الإماراتي وتحويلها إلى نتائج سريرية ملموسة. كما تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدائرة المستمرة للارتقاء بتجربة المريض في قطاع الرعاية الصحية ضمن مختلف مراحلها بما يشمل التشخيص والاستشارة الطبية المستندة إلى العوامل الوراثية وتقديم الحلول الطبية للإنجاب. ويستعد هذا البرنامج الوقائي لتحديد نواقل الأمراض الوراثية للأشخاص الذين يخططون للزواج والكشف عن قابلية انتقال أي أمراض وراثية ومزمنة لمولودهم والتي تتطلب رعاية معقدة. كما سيقوم بوضع حلول المساعدة على الإنجاب المتقدمة والخيارات العلاجية الأخرى في متناول الأزواج. ستتولى مجموعة من أطباء الأسرة المدربين مهمة قيادة المرحلة التجريبية من البرنامج الذي سيبدأ تقديمه ضمن اثنين من مراكز خدمات الرعاية الصحية الخارجية وهما مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل ومركز المقطع الصحي. وقالت الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي «يمثل تحقيق التكامل بين برنامج الجينوم الإماراتي وبرنامج فحوصات ما قبل الزواج دلالة واضحة على الجهود الحثيثة التي تبذلها دائرة الصحة - أبوظبي للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وعافية في إمارة أبوظبي». وأضافت المناعي «بالتعاون مع شبكتها الواسعة من الشركاء، تلتزم دائرة الصحة - أبوظبي برفد سكان أبوظبي بأحدث الخيارات العلاجية وأكثرها تقدماً إلى جانب منحهم رعاية صحية عالية الجودة تضمن لهم المستقبل الزاهر وترسيخاً لمكانة أبوظبي كوجهة رائدة لعلوم الحياة والابتكار تمثل هذه الفحوصات تدابير وقائية ستدعم الأزواج الباحثين عن النصيحة الطبية المثلى لمساعدتهم في بناء مستقبل صحيح ومعافى لأبنائهم وتقليص احتمالات إصابتهم بالأمراض الوراثية». وقالت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة «تعتبر هذه المبادرة مؤشراً واضحاً على اهتمام قيادتنا بحماية الصحة والتأكيد على اعتبارها أصلاً ثابتاً ومنحها الأولوية في جميع مسائل التنمية. ونحن، في مركز أبوظبي للصحة العامة، نتطلع إلى تعزيز ثقافة أسلوب الحياة الصحية بين أفراد المجتمع». وقالت الدكتورة نورة الغيثي، المدير التنفيذي بالإنابة للخدمات العلاجية الخارجية - صحة «إن توسعة برنامج الفحص والمشورة قبل الزواج سيسهم بلا شك في خفض انتقال الأمراض الجينية من جيل إلى آخر وسيؤدي إلى تحسين صحة مجتمعنا، إننا فخورون بشراكتنا مع دائرة الصحة - أبوظبي في تطبيق هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله وكافة البرامج الوقائية إلى هدف واحد وهو حماية مجتمعنا اليوم وغداً وللأجيال القادمة». يعمل برنامج الجينوم الإماراتي وفق منظومة من المعايير الأخلاقية والإدارية لضمان حماية سرية بيانات المشاركين والحفاظ على خصوصيتهم وستسهم تلك المشاركة في تعزيز صحة المشاركين وصحة أسرهم، بالإضافة إلى المساهمة في جهود تطوير منظومة الطب الشخصي والوقائي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُوصى الأشخاص، الذين يخططون للزواج، بالخضوع للاختبارات الجينية قبل إتمام زواجهم لإعداد خطة متكاملة ومحكمة لإدارة الأمراض الوراثية بشكل استباقي حال وجودها.

المصدر: وام