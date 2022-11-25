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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
25 نوفمبر 2022 18:25

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:43 والمد الثاني عند الساعة 03:56 والجزر الأول عند الساعة 21:07 والثاني عند الساعة 08:00.

بحر عمان: خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:17 والمد الثاني عند الساعة 00:07 والجزر الأول عند الساعة 17:02 والجزر الثاني عند الساعة 06:02.

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المصدر: وام
طقس الإمارات
الضباب
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