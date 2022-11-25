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الإمارات

عبدالله بن زايد يستقبل خريجي ومنتسبي برنامج التأهيل الإعلامي المتقدم "بالانس"

عبدالله بن زايد يتوسط خريجي ومنتسبي برنامج التأهيل الإعلامي المتقدم «بالانس» (وام)
25 نوفمبر 2022 11:12

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في مقر الوزارة كوكبة من الخبراء الإماراتيين خريجي الدفعة الأولى من برنامج التأهيل الإعلامي المتقدم "بالانس"، و المشاركين في الدورة الثانية من البرنامج ومن ضمنهم عدد من متقاعدي وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمؤسسات الاتحادية والمحلية في الدولة.

وتم تصميم برنامج التأهيل الإعلامي المتقدم "بالانس" لتلبية كل ما يحتاجه المتحدثون من التخصصات كافة، ليكون منهجا متكاملاً تفاعلياً، ويؤهل المنتسبين لدخول عالم الخطابة والتأثير الإعلامي وصناعة متحدثين قادرين على إحداث التأثير الاعلامي في مجالاتهم المتخصصة وفق أحدث الممارسات الإعلامية.

حضر اللقاء .. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وعدد من المسؤولين.

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كما حضر ممثلو مجموعة من شركاء البرنامج من وزارات الدفاع والتربية والتعليم والداخلية والثقافة والشباب والمجلس الوطني الاتحادي ومجمع كليات التقنية العليا وTwofour54.

   وضمت قائمة الخبراء الإماراتيين خريجي الدفعة الأولى من برنامج التأهيل الإعلامي المتقدم "بالانس”، الدكتور سعيد محمد الشامسي وجمعة مبارك الجنيبي والدكتور محمد عمر عبدالله وخلفان عبيد الكعبي والدكتور صلاح عبيد الغول والدكتور عبدالله أحمد آل علي وطارق محمد البناي والدكتور محمد مسعود الأحبابي ومهرة هلال المطيوعي ومحمد عبدالرحمن العزيزي.

 

فيما ضمت قائمة الخبراء الإماراتيين المشاركين في الدورة الثانية من البرنامج سهيل مطر الكتبي وعبدالعزيز خميس الشامسي والدكتور فيصل سعيد الحفيتي وإبراهيم خادم وفاطمة إبراهيم المسلمي وجاسم حسن العبيدلي وبسمة راشد الحبسي وسحر الزارعي.

 

 

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
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