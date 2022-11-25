عبدالله بن زايد يكرم متقاعدي وزارة الخارجية والتعاون الدولي

كرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كوكبة من متقاعدي الوزارة ومنحهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير احتفاء بمسيرة عطائهم المخلص في خدمة الوطن.

حضر حفل التكريم الذي أقيم في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي .. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة و معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وعدد من المسؤولين.

وبهذه المناسبة ، أكد سموه أن احتفالنا اليوم بهذه الكوكبة من منتسبي وزارة الخارجية والتعاون الدولي المتقاعدين، يشكل رسالة تقدير وعرفان لجهودهم الوطنية المخلصة التي عززت من نجاحات الدبلوماسية الإماراتية، وأسهمت في تعزيز السمعة المتميزة للدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال سموه : "إننا نؤكد في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا فخرنا واعتزازنا بما قدمتموه طوال مسيرتكم الملهمة التي أثرت الدبلوماسية الإماراتية، فلقد نجحتم في تمثيل بلادنا خير تمثيل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ، وبذلتم جهودا كبيرة من أجل تعزيز سمعة الدولة العالمية وإبراز إنجازاتها التنموية الرائدة في مختلف المجالات".

وأضاف أن خدماتهم الجليلة للوطن ستظل على الدوام محل تقدير واحترام .. مؤكدا أنهم نماذج وطنية يحتذى بها وقدوة للشباب والأجيال القادمة.

ودعا سموه منتسبي وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى الاقتداء بهذه المسيرة الوطنية المخلصة التي قدمها زملاؤهم المتقاعدون، فقد كانوا خير سفراء لوطنهم ونجحوا في بناء جسور للتواصل ونقل الصورة الحضارية للدولة إلى العالم أجمع وكذلك إبراز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية الراسخة في مجتمعنا.

وتوجه سموه بالشكر والتقدير إلى متقاعدي الوزارة .. معربا عن فخره بما قدموه للدبلوماسية الإماراتية ودورهم البارز في تعزيز سمعة الدولة المتميزة وريادتها على مختلف الأصعدة.

وضمت قائمة متقاعدي الوزارة الذين كرمهم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي علي سالم الكعبي وسعادة عبيد سالم الزعابي وسعادة سعيد محمد الشامسي وسعادة أحمد سعيد الهام الظاهري وسعادة جمعة مبارك الجنيبي وسعادة سعيد علي النويس وسعادة عبدالرضا عبدالله خوري وسعادة عبدالله محمد المعينة وسعادة محمد عمر بلفقية وسعادة محمد أحمد القبيسي وسعادة معضد حارب الخييلي وسعادة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي وسعادة عبدالوهاب ناصر النجـار وسعادة الدكتور يوسف عيسى الصابري وسعادة رحمة حسين الزعابي وسعادة عيسى عبدالله النعيمي وسعادة إبراهيم محمد المنصوري وسعادة أحمد محمد الطنيجي وسعادة أحمد ناصر الخاجة وسعادة عبدالحميد عبدالفتاح الملا.

كما ضمت قائمة المكرمين سعادة محمد علي الشامسي وسعادة سهيل مطر حاذة الكتبي وسعادة الدكتور أحمد عبدالله بن سعيد المطروشي وسعادة خالد إبراهيم القحطاني وسعادة خالد عمران العامري وسعادة سلطان محمد المري وسعادة خليفة يوسف الزعابي وسعادة عبدالله عبدالرحمن الطنيجي وعلي سعد فهد العميرة ووليد مراد درويش الرئيسى وراشد عبيد سيف السويدي وسعيد سالم حاذة الكتبي وعلي سعيد حميد السعيدي وقبيلة عبدالله حسين الكعبي ومحمد عسكر على النقيب وراشد محمد ناصر الميل وعباس محمد عباس عبدالله الفهيم وشمسة سهيل أحمد الهاملي وعلي محمد هلال عبيد الطنيجي وعلي سليمان محمد إبراهيم الحمادي وحميد حمدان عبدالله يعقوب الزعابي وعبدالحكيم ثامر جمعة الظريف الشامسي وصفية عبدالله محمد الجنيبي وفاطمة سعيد حمد العـري السويدي وفائزة أحمد صالح الحوسني.

وضمت قائمة المكرمين أيضا سعادة محمد مير الرئيسي وتسلم التكريم عنه ابنه علي محمد الرئيسي وسعادة صقر ناصر الريسي وتسلم التكريم عنه ابنه ناصر صقر ناصر الريسي وعلي خليل خالد المريخي وتسلم التكريم عنه خليل المريخي، والمغفور له حسن عبدالله العضب وتسلم التكريم ابن اخته خالد جاسم الدوخي، والمغفور لها رنا علي عبدالله الظاهري وتسلم التكريم أخوها محمد الظاهري.