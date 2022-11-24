«الهلال الأحمر» يطلق حملته الشتوية «أنتم الأيادي الدافئة»

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مؤتمر صحفي أمس، حملتها الشتوية السنوية تحت شعار «أنتم الأيادي الدافئة» لمساعدة نصف مليون شخص في 31 دولة حول العالم، من خلال توفير احتياجاتهم الغذائية والصحية والإيوائية.

وأعلنت الهيئة خلال المؤتمر، الذي حضره حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف للهلال الأحمر، أنها ستخصص مساعدات إضافية للاجئين والنازحين في العديد من الدول نسبة للظروف التي يواجهونها خلال فصل الشتاء، خاصة الذين يتواجدون في المخيمات التي تفتقر للكثير من مقومات الحياة.

وقال عبدالرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي في الهلال الأحمر، إن الهيئة درجت على إطلاق هذه الحملة سنوياً، لتعزيز استجابتها تجاه الشرائح الضعيفة والمتأثرين من تداعيات فصل الشتاء، خاصة الصحية منها.

وأضاف «تأتي حملة هذا العام أكثر أهمية، نسبة للأوضاع السائدة عالمياً، وأيضاً نتيجة لضراوة الأزمات والكوارث الإنسانية الأخرى التي يشهدها العالم، لذلك استهدفت خطة الهيئة هذا العام توسيع مظلة المستفيدين من المساعدات الشتوية».

وأشار إلى أن التوسع فرضته عوامل عدة، أهمها الظروف الصحية العالمية والنزاعات والأزمات الطارئة، إلى جانب نقص الغذاء في العديد من الساحات بسبب تلك الأحداث.

وأوضح بن سلطان، أن المساعدات تتضمن أهم الاحتياجات المتمثلة في الملابس الشتوية والأغطية وأجهزة ووقود التدفئة، إلى جانب الطرود الغذائية والطبية، وسيتم تنفيذ برنامج المساعدات على مراحل بالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين وسفارات الإمارات في تلك الدول.

وتتضمن الدول المستفيدة من الحملة كلاً من الأردن، العراق، مصر، اليونان، سوريا، المغرب، تونس، باكستان، النرويج، الجبل الأسود، رومانيا، السويد، سان مارينو، بنجلاديش، ألبانيا، كازاخستان، البوسنة، قيرغيزستان، طاجاكستان، روسيا، أرمينيا، أذربيجان، داغستان، جورجيا، أوزبكستان، ليتوانيا، أستونيا، تركمانستان، لاتفيا، ومولدوفا، ومقدونيا.

ودعا نائب الأمين العام المحسنين والخيرين والمانحين وجميع قطاعات المجتمع للمساهمة في دعم الحملة من أجل تخفيف تداعيات فصل الشتاء على كاهل المتأثرين في العديد من الدول.

وقال إن الهيئة أكملت ترتيباتها لتعزيز فعاليات الحملة واستقبال دعم الخيرين، وتسهيل عملية التبرع عبر منصات ومنافذ الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني والإيداعات البنكية وتطبيقات الهواتف الذكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى نشر مندوبي الهيئة في حوالي 175 موقعاً على مستوى الدولة، خاصة في المراكز التجارية والأسواق والمؤسسات المختلفة.

وتقدم بن سلطان بالشكر لرعاة الحملة وهم: شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، شركة الدار العقارية، جمعية أبوظبي التعاونية، اتصالات، ودو.

وقال أحمد سالم الراشدي الرئيس الإقليمي للتمويل العقاري بمصرف أبوظبي الإسلامي إنّ المشاركة في رعاية ودعم حملة الشتاء هي فرصة ممتازة لمصرف أبوظبي الإسلامي، للعب دور فعال في دعم مسيرة العطاء في الدولة تماشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة لإرساء مفاهيم الخير، علاوة على المساهمة في دعم المشاريع المحلية، وبث روح التعاون والمحبة والتكافل الاجتماعي والترابط الأسري بين أفراد المجتمع.