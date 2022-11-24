تعاون بين «أوقاف دبي» و«تنمية المجتمع»

دبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي وهيئة تنمية المجتمع، اتفاقية تعاون تهدف إلى الارتقاء في تقديم الخدمات المشتركة وتحقيق سعادة المواطنين وتسهيل رحلة المتعاملين.

ووقع الاتفاقية خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر ومن جانب الهيئة ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين المالي، بحضور عدد من المسؤولين والموظفين من كلا الجانبين في مقر المؤسسة بالقرهود.

وتأتي اتفاقية التعاون في إطار جهود الطرفين لتحقيق الغايات الاستراتيجية لحكومة دبي، وبما يعزز التكامل والتنسيق بين الجهتين في المجالات ذات الصلة، والعمل على ضمان الالتزام القائم على الخدمات المشتركة، بحيث يلتزم الطرفان بفعالية وكفاءة تقديم الخدمات المعتمدة.

وشملت الاتفاقية خططاً تهدف لتطوير منظومة العمل المشترك ومواجهة التحديات التي قد تقف عائقاً أمام الخدمات المقدمة، مع الاتفاق على ضرورة متابعة سير العمل والمراجعة الدورية لمستويات أداء الخدمات التي تخدم الأهداف المشتركة بين الطرفين لوضع أفضل الحلول التي تسهم في رفع مستوى الأداء ومعالجة شكاوى المتعاملين.