الجمعة 25 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إطلاق المستكشف راشد إلى سطح القمر الأربعاء المقبل

إطلاق المستكشف راشد إلى سطح القمر الأربعاء المقبل
25 نوفمبر 2022 01:08

آمنة الكتبي (دبي) 

أخبار ذات صلة
«تحكيم الإمارات» الثاني آسيوياً وعربياً في كأس العالم
شرطة أبوظبي تحدد ضوابط الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 للدولة

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن الموعد الجديد لإطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر «المستكشف راشد» إلى سطح القمر، والذي تقرر بتاريخ 30 من الشهر الجاري، في الساعة 12:39 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، الساعة 03:39 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وأكد المركز أن مركبة الإطلاق التي تم وضعها على متن مركبة الهبوط، ستبدأ في الانطلاق نحو المجمع رقم 40 بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا الأميركية، وذلك بالتعاون مع الشركاء «سبيس إكس» و«آي سبيس»، موضحاً أن المركبة الفضائية الموجودة على متن مركبة الهبوط، ستأخذ طريقاً منخفض الطاقة إلى القمر بدلاً من الاقتراب المباشر، ما يعني أن الهبوط سيستغرق نحو خمسة أشهر بعد الإطلاق، أي أنه سيتم في أبريل 2023. 
ويستعد فريق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر في ولاية فلوريدا وفريق العمليات في مركز محمد بن راشد للفضاء لإتمام أول مهمة عربية لاستكشاف القمر، حيث تم تصميم المستكشف راشد بسواعد مهندسين ومهندسات إماراتيين 100%، ويتميز بعدد من المزايا والمواصفات التقنية العالية الجودة والكفاءة، وتم تزويده بـ 6 أجهزة، منها جهاز كاميرا ذات دقة عالية لالتقاط الصور، وكاميرا ميكروسكوبية، وكاميرا للتصوير الحراري، وجهاز استشعار لانغموير لقياس درجة حرارة الإلكترونيات وكثافتها وجهد تأين البلازما، بالإضافة إلى وحدة قياس عزم القصور الذاتي لتتبع حركة المستكشف وكاميرا ثلاثية الأبعاد. وسيعمل المستكشف بالاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية، وستوفر كاميرا التصوير الحراري التي زود بها المستكشف صوراً تساعد في معرفة خصائص تربة سطح القمر وأحجام حبيباتها، وغيرها من المعلومات الجديدة، وسيتنقل المستكشف راشد في مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل، لدراسة البلازما على سطح القمر، حيث سيقوم بجمع بيانات والتقاط صور نادرة، تصل إلى نحو 10 جيجابايت، ومن ثم إرسالها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي. وستسهم الاختبارات العلمية التي يجريها المستكشف راشد، خلال مهمته على سطح القمر، في إحداث تطورات نوعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتقنيات الاتصال والروبوتات، فيما لا يقتصر التأثير الإيجابي لهذه التطورات على قطاع استكشاف الفضاء فقط، بل يمتد أثره إلى العديد من القطاعات الأخرى كقطاع الصناعات التكنولوجية وقطاع الاتصالات وغيرها من القطاعات ذات الصلة. وبعد تنفيذ هذه المهمة، ستنضم الإمارات إلى قائمة الدول التي نجحت في إرسال بعثات استكشافية إلى القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين، حيث يُعد مشروع الإمارات لاستكشاف القمر جزءاً أساسياً من استراتيجية الإمارات لاستكشاف الفضاء، التي تهدف إلى بناء قدرات وإمكانات معرفية جديدة، وإلهام الأجيال القادمة لدخول مجال علوم وأبحاث الفضاء، وتعزيز فرص التعاون والشراكات الدولية في مجال الاستكشاف الفضائي.

المستكشف راشد
سطح القمر
القمر
مشروع الإمارات لاستكشاف القمر
الإمارات
مركز محمد بن راشد للفضاء
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
3 مباريات في ختام إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي
الرياضي
3 مباريات في ختام إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي
اليوم 12:00
أطقم التمريض في بريطانيا تنظم إضراباً للمطالبة بتحسين الأجور
عربي ودولي
أطقم التمريض في بريطانيا تنظم إضراباً للمطالبة بتحسين الأجور
اليوم 11:59
«تحكيم الإمارات» الثاني آسيوياً وعربياً في كأس العالم
الرياضي
«تحكيم الإمارات» الثاني آسيوياً وعربياً في كأس العالم
اليوم 11:57
«صراع ثلاثي» على لقب «اليوم الوطني للبولو»
الرياضي
«صراع ثلاثي» على لقب «اليوم الوطني للبولو»
اليوم 11:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©