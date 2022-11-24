أكاديمية ربدان تطلق «ماجستير العلوم في هندسة نظم الدفاع»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت أكاديمية ربدان، بالتعاون مع وزارة الدفاع وجامعة كرانفيلد البريطانية، برنامج «ماجستير العلوم في هندسة النظم المتخصصة في الدفاع» والذي يُعقد لأول مرة على مستوى الدولة والمنطقة.

ويأتي البرنامج الجديد في إطار شراكة استراتيجية رائدة تخدم توجهات وتطلعات الدولة نحو المستقبل، وتُقدم تجربة تعليمية مُثمرة في مجالات نوعية ومهمة، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل خبراء مُتخصصين في تصميم وتطوير النظم الرائدة التي تقدم حلول مُبتكرة في مجالات الدفاع والأمن والسلامة والتعليم والاقتصاد والبنية التحتية والطاقة والنقل والمياه والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية ذات الصلة.

كما قد تم تصميم البرنامج، المُعتمد وطنياً ودولياً، من قبل نخبة من الخبراء متعددي الجنسيات، الذين يتمتعون بمعرفة علمية وأكاديمية غنية وخبرة عملية عميقة، حيث يتضمن البرنامج مساقات نوعية ومبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتجسد الجانبين النظري والعملي التطبيقي، بما يُمكّن الخريجين من العمل مهندسي نظم قادرين على إيجاد حلول مُبتكرة لأكثر تحديات النظم تعقيداً في العالم في سياق تخصصي واحترافي رفيع المستوى.

وقال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان: «هذا البرنامج الذي يتم تدريسه في أكاديمية ربدان سيُسهم في تطوير وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ويدعم أولويات رؤية أبوظبي 2030 في تطوير قوة عاملة تتمتع بمستوى عالٍ من المهارات والإنتاجية». وأضاف: إن البرنامج يُعقد بالتعاون مع جامعة كرانفيلد البريطانية، إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في البحوث التطبيقية والاستشارات والتطوير المهني، مُشيراً إلى أن البرنامج مزدوج حيث سيُمكّن المشاركين فيه من الحصول على درجة علمية أكاديمية معتمدة في سياق شهادتين مزدوجتين من أكاديمية ربدان وجامعة كرانفيلد.

وتبلغ مدة البرنامج عام دراسي واحد (12 شهر) بنظام التفرغ - دوام كامل، حيث يستهدف البرنامج تخريج خمس دفعات على مدار الخمس السنوات القادمة، بمعدل (20) طالب لكل دفعة. وسيتم تنفيذ البرنامج في مقر أكاديمية ربدان في أبوظبي، ضمن خطة تعليمية شاملة ومتكاملة.