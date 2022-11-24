«حمدان الذكية» وجامعة الفلبين المفتوحة تستضيفان جلسة افتراضية

دبي (الاتحاد)

نظمت جامعة حمدان بن محمد الذكية وجامعة الفلبين المفتوحة حلقةً نقاشية افتراضية لتسليط الضوء على الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا لمنطقة آسيا وعرض أفضل الممارسات، التي تمت مشاركتها أثناء تطبيق الإطار على نطاقٍ عالمي خلال عام 2022.

وعقدت الجلسة بالشراكة مع المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد، وشهدت حضور 100 مشارك، من ضمنهم ممثلون عن اتحاد الإطار المرجعي لمنطقة آسيا.

وألقى الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الكلمة الترحيبية للحلقة النقاشية، معبراً فيها عن أهمية هذه الجلسة الافتراضية في تعزيز التعاون الدولي، وتوطيد جسور الحوار المستمر، وتسهيل قنوات تبادل أفضل الممارسات وأحدث البيانات الإحصائية التي من شأنها ترسيخ دور منظومة التعليم الذكي كقوة محورية في التعليم العالي.