«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تخرِّج 125 طالباً

دبي (الاتحاد)

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أمس، حفل تخريج 125 طالباً من برنامج الدبلوم التنفيذي للسياسات العامة، الذي يضم 6 دفعات، من 59 جهة من المؤسسات الاتحادية والمحلية والخليجية، وذلك بمتحف الاتحاد في دبي.

حضر الحفل معالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعائشة عبدالله ميران مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الإستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وشكلت نسبة الخريجين من فئة القيادات النسائية 68.8% من إجمالي الخريجين، فيما شهدت الدفعة تخريج طلبة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والبحرين.

وقال الدكتور علي بن سباع المري: «إن الكلية شريك استراتيجي في منظومة تطوير وتأهيل أجيال جديدة من قيادات المستقبل، ورفدهم بالمعلومات والمهارات والأدوات، والمعرفة العلمية الأكاديمية والخبرة العملية اللازمة، لإدارة منظومة العمل الحكومي، بما يلبي طموحات دولة الإمارات، ويعزز مكانتها في التميز والريادة». وهنأ الخريجين، وتمنى لهم مسيرة عملية مليئة بالنجاحات والإنجازات.

بدوره، قال مشاري بن فهد الجويرة، أحد خريجي برنامج الدبلوم، والمشرف العام على قطاع الشراكات في صندوق دعم الجمعيات في المملكة العربية السعودية: «الدراسة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية فرصة مهمة أتاحت لي اكتساب المعرفة الضرورية اللازمة لتطوير مهاراتي في مجال وضع السياسات العامة بشكل عملي، من خلال منهاج علمي مدروس ومعد وفق أفضل الممارسات العالمية. ما يميز هذا البرنامج هو التنوع والتركيز على جميع الجوانب المطلوبة لإعداد قادة قادرين على تحقيق إضافة نوعية ملحوظة في مجالات العمل الإداري، من خلال مواكبة أفضل ما تم التوصل إليه في هذا المجال».

ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بماهية عملية وضع السياسات وأهميتها ومنهجيتها، وتطوير سياسات استباقية وفاعلة ومبتكرة.