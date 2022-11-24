«الاتحاد النسائي» يعزز الوعي بأهمية الزراعة المنزلية

أبوظبي (وام)

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان «طرق استغلال المساحات المنزلية في الاكتفاء الذاتي»، وذلك بهدف نشر الوعي بأهمية استغلال المساحات المؤهلة للزراعة وإنتاج الغذاء، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر والأفراد وتحسين النظام البيئي.

وجاءت الورشة ضمن مبادرة «زراعتي اكتفائي» التي أطلقها الاتحاد النسائي العام منذ أواخر 2015، بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بهدف تشجيع المرأة على الزراعة المنزلية، عبر استغلال المساحات الخضراء في إنتاج منتجات غذائية عضوية صحية تثري مائدة الأسرة، فضلاً عن تعزيز دورها الحيوي في الحفاظ على استدامة البيئة.

وقدم الورشة المهندس خالد عبد البر بكير، الذي أكد خلالها أن زراعة حديقة المنزل يضفي أجواءً من الاسترخاء، إذ تمنح أشكال وألوان الخُضار والنباتات والأزهار المتناثرة في أرجائها شعوراً من الراحة والسلام، الأمر الذي يتجلى من خلال النباتات التي تكتسي الخضرة والجمال، مما يجعل من الجلوس في الحديقة من الأمور المفضلة للعائلات.

وحرص على تقديم شرح عن طبيعة الموقع الذي يمكن زراعته والعمليات الزراعية الخاصة بالعناية بالنبات من بداية الزراعة وحتى الحصاد، حيث تعمق في الشرح عن الجانب الخاص بزراعة الحدائق المنزلية بدءاً من اختيار المكان المناسب في الحديقة، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون مكشوفاً لأشعة الشمس وقريباً من مصدر المياه، كما قدم مجموعة من النصائح والإرشادات لتجهيز البذور والشتلات وطريقة اختيارها من المشتل، مروراً بتجهيز التربة وشبكة الري، ثم عملية الزراعة نفسها سواء زراعة أشجار الفاكهة أو الخضروات، مع توضيح لمواعيد الزراعة وأنواع الأشجار والخضروات المناسبة لموسمي الشتاء والصيف، انتهاء بعمليات خدمة النبات والممارسات الصحيحة لعمليات الحصاد والعناية بالمنتج.

وحظيت الورشة بحضور واسع خاصة من العنصر النسائي، اللاتي تفاعلن وقدمن العديد من الاستفسارات حول موضوع الفعالية، الأمر يعكس مدى وعيهن وحرصهن على الاستفادة من مخرجات الورشة.