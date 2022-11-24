22.000 وظيفة سنوياً للمواطنين بالقطاع الخاص ابتداءً من 2023

دبي (الاتحاد)

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن «التوطين أولوية قصوى»، وستعمل جاهدةً لخلق المزيد من الفرص لمواطني الدولة في القطاع الخاص.

وكشفت الوزارة عن زيادة بنسبة 27% في المواطنين العاملين بالقطاع الخاص في عام 2022، مقارنة بعام 2020، وزيادة بنسبة 23% في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص منذ إطلاق «نافس» في سبتمبر 2021.

وأعلنت أن أكثر من 14 ألف مواطن انضم للقطاع الخاص منذ انطلاق «نافس»، مشيرة إلى أن أغلب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص يشتغلون في خدمات الأعمال والوساطة المالية والتجارة وخدمات الإصلاح، لافتة إلى أن القطاع الخاص يعمله به حالياً 36 ألف مواطن في مختلف المجالات والتخصصات.

وقالت الوزارة: «إنها تهدف لخلق 22 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين بالقطاع الخاص، ابتداءً من 2023، ويهدف (نافس) لرفع عدد المستفيدين من برامجه من 75 ألف مواطن إلى 170 ألف مواطن خلال 5 سنوات».