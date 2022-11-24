حاكم الفجيرة يستقبل المشاركين بمؤتمر «بيئة المدن»

الفجيرة (وام)

أكّد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية طرح المواضيع الحيوية في مجال الاستدامة، ومداولة التحديات المتعلقة بها وصياغة حلول ذكية للتغلب عليها، بهدف بناء مدن مستدامة تحقق النمو الحضري للإنسان، وتواكب المتغيرات الراهنة والمستقبلية في العالم.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الفجيرة، الضيوف والمشاركين في المؤتمر العالمي «بيئة المدن»، بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وذلك على هامش اختتام المؤتمر الذي نظمته بلدية الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومركز البيئة للمدن العربية بالتعاون مع بلدية دبي ومنظمة المدن العربية برعاية سموه، في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة تحت شعار «تطبيقات المدن الذكية المستدامة والمرنة».

وأشاد سموه بأهداف المؤتمر التي حرصت على تحقيقها اللجان المنظمة عبر طرح الموضوعات المهمة ومناقشتها في الندوات والجلسات الحوارية للمؤتمر خلال أيام انعقاده، مؤكّداً سموه ضرورة الاستفادة من مخرجات المؤتمر وتوصياته وتطبيقها لتحقيق مستقبل مستدام لشعوب المنطقة.

وقدّم ضيوف المؤتمر إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، شكرهم وتقديرهم على الاستقبال، معبّرين عن سعادتهم بالمشاركة في الحدث الذي استضافته إمارة الفجيرة، كدليلٍ ملموسٍ على مكانتها المشهودة في استقطاب المبادرات التي تخدم القطاعات الحيوية.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، والدكتورة أميرة الحسن، رئيس مكتب مجلس التعاون الخليجي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي، رئيس مركز البيئة للمدن العربية، ومديرو البلديات بالدولة.

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ختام أعمال المؤتمر العالمي «بيئة المدن - الفجيرة 2022».

حضر ختام المؤتمر، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتورة أميرة الحسن، رئيس مكتب مجلس التعاون الخليجي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي، رئيس مركز البيئة للمدن العربية، ومديرو عموم البلديات بالدولة.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، ضرورة الاطلاع والتعرف المستمر على المتغيرات التي يواجهها قطاع الاستدامة في العالم، وقياس تأثيرها على المدن ونموّها السكاني، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأهمية طرح الاستراتيجيات وعرض الممارسات العالمية التي تُعنى بالمدن الذكية، وبحث سُبل استدامتها، بما يخدم توجّهات دولة الإمارات ورؤيتها في هذا المجال الحيوي.

وأشاد سموه بمستوى الموضوعات وأوراق العمل التي تم استعراضها وطرحها للنقاش خلال جلسات المؤتمر، مثمّناً دور اللجنة المنظمة للحدث في استقطاب الخبرات العالمية، وتبادل المعلومات التي تخدم قطاع المدن الذكية واستدامتها مستقبلاً.

وشارك في المؤتمر الذي نظمته بلدية الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومركز البيئة للمدن العربية بالتعاون مع بلدية دبي ومنظمة المدن العربية في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة، أكثر من 900 ضيف من أكثر من 25 دولة من حول العالم، وتحدث في جلساته الحوارية على مدار ثلاثة أيام نخبة من الخبراء والمتحدثين ورواد قطاع المدن الذكية المستدامة ومسؤولي العمل البلدي وأصحاب الاختصاص.

حضر ختام المؤتمر، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، وجمع من المديرين والمسؤولين بالفجيرة.