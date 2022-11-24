الجمعة 25 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير وقنصل تايلاند

سعود بن صقر القاسمي لدى استقباله سفير وقنصل تايلاند (وام)
25 نوفمبر 2022 01:05

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
«تحكيم الإمارات» الثاني آسيوياً وعربياً في كأس العالم
شرطة أبوظبي تحدد ضوابط الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 للدولة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، وارافوت بو أبينيا، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وشايرات سيريفات، قنصل عام مملكة تايلاند في دبي والإمارات الشمالية، اللذين قدما والوفد المرافق لهما للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عملهما.
وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، للسفير والقنصل العام، التوفيق والنجاح في مهام عملهما المستقبلية، مثنياً على جهودهما في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة تايلاند. وأشاد وارافوت بو أبينيا وشايرات سيريفات، بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين في شتى المجالات، وأعربا عن شكرهما وتقديرهما لما لقياه من تعاون خلال فترة عملهما سفيراً وقنصلاً عاماً لبلادهما لدى الدولة.

حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
«تحكيم الإمارات» الثاني آسيوياً وعربياً في كأس العالم
الرياضي
«تحكيم الإمارات» الثاني آسيوياً وعربياً في كأس العالم
اليوم 11:57
«صراع ثلاثي» على لقب «اليوم الوطني للبولو»
الرياضي
«صراع ثلاثي» على لقب «اليوم الوطني للبولو»
اليوم 11:46
شرطة أبوظبي تحدد ضوابط الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 للدولة
الإمارات
شرطة أبوظبي تحدد ضوابط الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 للدولة
اليوم 11:21
عبدالله بن زايد يستقبل خريجي ومنتسبي برنامج التأهيل الإعلامي المتقدم "بالانس"
الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل خريجي ومنتسبي برنامج التأهيل الإعلامي المتقدم "بالانس"
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©