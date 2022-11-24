«تنفيذي الشارقة» يصدر دليل تخطيط الأماكن العامة الصديقة للطفل

الشارقة (وام)

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، «دليل الشارقة الإرشادي لتخطيط الأماكن العامة الصديقة للطفل»، المعد من قبل مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع مجلس الشّارقة للتخطيط العمراني، والذي يعد حلقة في سلسلة المبادرات التي تعزز المكانة الإقليمية والدولية لإمارة الشارقة كأول مدينة صديقة للطفل في المنطقة. ويهدف الدليل إلى وضع إطار مرن قادر على مواكبة المستجدات لتعزيز الحياة الاجتماعية لدى الأطفال واليافعين، بحيث يلبي المتطلبات الحالية لهم، ويشجع على الابتكار والإبداع في التخطيط للمستقبل، بالإضافة إلى تعزيز نهج الشراكة والتنسيق في عمليات تخطيط وتصميم الأماكن العامة الصديقة للطفل، وتطوير موارد تدعم رؤية إمارة الشارقة في تخطيط وتسليم واستكمال المتطلبات وفق السياسة العامة لتصبح مدينة صديقة للعائلة. وقالت الدكتورة خولة الملا، رئيسة هيئة شؤون الأسرة والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: «تمثل الأسرة حجر أساس تكوين المجتمعات، والعنصر الذي كانت ولم تزل تركز على رعايته قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي آمنت بأن أطفال اليوم هم صناع مستقبل الإمارات.

وقالت الدكتورة حصة الغزال، مديرة مكتب الشارقة صديقة للطفل: «يعبر إنجاز هذا الدليل عن المكانة المرموقة التي احتلتها الشارقة على خريطة المدن الصديقة للطفل، حيث يمثل واحداً من الإنجازات العالمية الرائدة في وضع المعايير الكفيلة بتمتع الأطفال ببيئة معمارية تراعي احتياجاتهم».

وقال المهندس خالد آل علي، الأمين العام لمجلس الشّارقة للتخطيط العمراني: «عمل مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، بتعاون مثمر مع (مكتب الشارقة صديقة للطفل) على إعداد دليل الشارقة الإرشادي لتخطيط الأماكن العامة الصديقة للطفل، كجزء من مشروع أشمل للتخطيط العمراني الصديق للطفل».