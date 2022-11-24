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الإمارات

«مالية الوطني» تواصل مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين

أعضاء اللجنة والحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
25 نوفمبر 2022 01:05

دبي (الاتحاد)

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عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر في مقر الأمانة العامة بدبي، جرى خلاله انتخاب الدكتور طارق حميد الطاير رئيساً، وميرة سلطان السويدي مقرراً بالتزكية. وواصلت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، وفي شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، بحضور ممثلي كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة.

المجلس الوطني الاتحادي
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