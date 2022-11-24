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سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس بنما

سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس بنما
25 نوفمبر 2022 01:04

أبوظبي (وام)

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قدم سالم العويس أوراق اعتماده إلى فخامة لورينتينو كورتيسو، رئيس جمهورية بنما، سفيراً مفوضاً فوق العادة غير مقيم لدى جمهورية بنما، وذلك خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة بنما.
ونقل العويس تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية بنما، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

الإمارات
بنما
سالم العويس
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