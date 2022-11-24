«مكتب الأسلحة» يحتفي بشركائه الاستراتيجيين

أبوظبي (وام)

أكّد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، أهمية الخطة الاستراتيجية الوطنية لرؤية المكتب «منظومة آمنة لتداول الأسلحة والمواد الخطرة». وقال خلال الاحتفال الذي نظّمه مكتب الأسلحة والمواد الخطرة تكريماً للشركاء الاستراتيجيين: «إن الخطة الاستراتيجية الوطنية التي أعدها المكتب تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، الأول بناء وتطوير منظومة وطنية لعمليات تداول الأسلحة والمواد الخطرة، وهو يمثل الدور الإشرافي المناط بالمكتب في وضع الأسس السليمة لتنظيم عمليات التداول وذلك من خلال حوكمة الإجراءات والقواعد التنظيمية وتحديد آليات العمل، والهدف الاستراتيجي الثاني هو تفعيل الرقابة الوطنية لضمان السيطرة على عمليات تداول الأسلحة والمواد الخطرة ويمثل الدور الرقابي للمكتب للتحقق والتأكد من امتثال المعنيين لمتطلبات الهدف الأول، أما الهدف الاستراتيجي الثالث فهو يمثل الدعم المؤسسي للعمليات التشغيلية الخاصة بالمكتب لتمكين الإدارات الرئيسية من أداء الأدوار المناطة بها بكل كفاءة».

وأشار محمد سهيل النيادي إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف تم إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، حيث بلغ إجمالي المبادرات الاستراتيجية لعام 2022، 16 مبادرة، كان أبرزها مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين، والتي استطعنا من خلالها الوصول إلى جميع فئات المجتمع، ومنحهم الفرصة لتعديل ما لديهم من أسلحة غير مرخصة وحمايتهم من الآثار القانونية المترتبة على حيازة أسلحة من دون ترخيص. وأضاف أنه تم أيضاً إعداد مشروع إعداد القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة التي تُعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، بهدف تحقيق السيطرة الآمنة على تداول المواد الخطرة في الدولة، وذلك من خلال وضع ضوابط لاستيراد هذه المواد وربطها مع الجهات المقيدة للمواد والجهات المرخصة للأنشطة لتحقيق التكامل بين المنظومة الاتحادية والمحلية، الأمر الذي سيساهم في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن وجود مواد خطرة بكميات غير مقننة داخل الدولة.

وحرص مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني على توجيه الشكر الجزيل للشركاء الاستراتيجيين، مشيداً بجهودهم المقدرة وتعاونهم المميز باعتبارهم شركاء النجاح الذي تحقق، وتطلعه إلى الاستمرار في التعاون معهم لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

ورفع باسم الشركاء الاستراتيجيين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 للدولة.