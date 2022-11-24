«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي في القاهرة
«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي في القاهرة
24 نوفمبر 2022 22:29
القاهرة (الاتحاد) شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، اليوم، في أعمال اجتماعات اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي، وذلك في إطار التحضير لجلسته العامة الثانية من دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي الثالث، المقرر انعقادها بعد غدٍ السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلاً من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.
وقال محمد أحمد اليماحي: إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ناقشت عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها متابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية، خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي.
وأضاف اليماحي: إن اللجنة قامت بوضع إطار للدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان العربي، خلال الفترة المقبلة، هذا بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأوضاع في فلسطين واليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال.
وذكر اليماحي أن اللجنة قامت باستعراض أبرز المستجدات فيما يخص بعض القضايا، مثل الأمن المائي العربي والأمن الغذائي، والتغيرات المناخية وتأثيرات ذلك على دول المنطقة.
ومن جهتها، قالت ناعمة عبدالله الشرهان، إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب استعرضت كافة القضايا التي تهم المرأة والشباب في الوطن العربي، وأبرز تلك القضايا مشروع قانون تتدارسه اللجنة حول مكافحة العنف ضد المرأة.
وأشارت الشرهان إلى أن يوم 25 فبراير يوافق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ونحن هنا نجدد دعوتنا لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، كونه يشكل عقبة أساسية أمام تحقيق المساواة، كما أنه تعدٍّ صارخ على حق أصيل من حقوق الإنسان، وهو أن تعيش المرأة في بيئة آمنة مستمعة بكافة حقوقها في العيش الكريم.
ومن جانبه، قال أحمد حمد بوشهاب، إن لجنة الشؤون الاقتصادية ناقشت عدداً من مشاريع القوانين الاسترشادية الخاصة بسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، واطلعت اللجنة على عدد من الموضوعات، منها مسودة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن المنتدى العربي حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، واستكمال دراسة مشروع القانون الاسترشادي في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية، والاطلاع على تقرير نشاط اللجنة خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث واعتماد مشروع خطة عمل اللجنة، خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث.
ومن جهتها، قالت شذى النقبي، إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ناقشت العديد من البنود المتعلقة بالجهود التي يبذلها البرلمان العربي في إطار عمله التشريعي، ووضع القوانين التي تصب في صالح العمل العربي المشترك.
وأضافت: إن اللجنة ناقشت أيضاً عدداً من القوانين الاسترشادية، منها قانون لحماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية، واستعراض المسودة الأولية لخريطة طريق مكافحة عمل الأطفال في المنطقة واستعراض خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت كذلك المسودة الثانية لتقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي. وقالت: إن اللجنة استضافت، اليوم، خبيرة في مجال حقوق الطفل، تحدثت عن كيفيه دعم حقوق الطفل، حيث عرضت خريطة طريق يمكن الاسترشاد بها لمواجهة انتهاكات الطفل. فيما استعرضت اللجنة الجهود التي يبذلها البرلمان العربي لدعم حقوق الطفل في المنطقة العربية، خاصة في ظل الصراعات التي تشهدها بعض دول المنطقة والتي أثرت سلباً على الطفل وانتهاكاً لبراءته.
وذكرت النقبي أمام اللجنة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لدعم حقوق الطفل، فهم بناة المستقبل، ومبادرتها لاستضافة البرلمان العربي للطفل بإمارة الشارقة وبمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، فضلاً عن إنشاء البرلمان الإماراتي للطفل، مؤكدة أن قادة الإمارات دائماً ما يفكرون في المستقبل ودعم الأطفال والشباب لأنهم هم عماد الدولة ومرتكزها الأساسي لبناء نهضة حقيقية.