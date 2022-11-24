كريمتا حاكم أم القيوين تشهدان احتفالات اليوم الوطني في المركز الإبداعي
كريمتا حاكم أم القيوين تشهدان احتفالات اليوم الوطني في المركز الإبداعي
24 نوفمبر 2022 22:22
أم القيوين (وام)
شهدت كريمتا صاحب السمو حاكم أم القيوين الشيخة مريم والشيخة فاطمة الاحتفال باليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات الذي نظمه المركز الإبداعي، بالتعاون مع مدرسة أم القيوين الحلقة الثانية والثالثة بنات.
وتفقدت الشيخة مريم والشيخة فاطمة معرضاً لمعالم دولة الإمارات والتطور العمراني الذي شهدته على مدى 51 عاماً، وشهدتا فقرات الحفل في مسرح المركز، تضمن فقرات فنية لطالبات المدرسة، بدأت بالأوبريت «إمارات المحبة»، بالإضافة إلى فقرات فنية وعرض الأزياء الإماراتية.
وأكدت الشيخة مريم بنت سعود المعلا، أن الاحتفال هذا العام هو الاحتفال بانطلاق مئوية الإمارات التي تكمل فيها الإمارات مسيرة العز والفخر بالإنجازات العظيمة التي حققها الآباء المؤسسون وأكملها من بعدهم قادة أولوا الدولة كل حب ورعاية واهتمام لشعب حرص بدوره على مشاركة قيادته مواجهة التحديات لتحقيق إنجازات نوعية في شتى المجالات، ووصول الدولة للعالمية في العديد من المحافل.
وقالت الشيخة مريم، إن دولة الإمارات حرصت في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات.. على مواصلة العمل لبناء مستقبل مشرق، من خلال الاستثمار في شباب الوطن وتسليحه بالمهارات والمعارف التي تساعده على مواكبة التغيرات المتسارعة للعالم، والسعي لتكون الإمارات العربية المتحدة مع حلول المئوية من أفضل دول العالم.
ووجهت الشيخة فاطمة بنت سعود المعلا التهنئة إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى إخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 51.
وقالت الشيخة فاطمة، إن اليوم الوطني الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم وطني مجيد، واستذكار مؤسسي الاتحاد الذين أرسوا قواعد نهضتها ورسخوا حاضرها وصنعوا مستقبلها، لتأسيس دولة صنعت إنجازاتها في كل القطاعات بتكاتف قيادتنا الرشيدة مع أبنائها لصناعة مستقبل مشرق لأبنائها والمقيمين على أرضها، ولتمضي على مدى خمسة عقود قادمة في تميزها وريادتها بمجالات شتى.
حضر الاحتفال عائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وعدد من القيادات التربوية وأولياء الأمور.