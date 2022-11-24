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صقر غباش يبحث مع رئيس «الشيوخ التشيكي» تفعيل العلاقات البرلمانية

صقر غباش يبحث مع رئيس «الشيوخ التشيكي» تفعيل العلاقات البرلمانية
25 نوفمبر 2022 01:04

براغ (الاتحاد)

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بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي ميلوش فيستريل، رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، خلال زيارته الرسمية حالياً علي رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية التشيك، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تشكل أولوية لدى البلدين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين. وفي بداية اللقاء، رحب معالي ميلوش فيستريل، رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، بمعالي صقر غباش، والوفد المرافق له، وأكد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات الثنائية تمتاز بالمتانة والحيوية والتوافق تجاه مختلف القضايا المطروحة حالياً على الساحة الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يواكب العلاقات القوية والمتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وتم التأكيد أيضاً على أهمية تفعيل وتعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، إلى جانب دور البرلمانيين في دعم جهود الحكومات، وحرصها على وقف تداعيات الأزمات الإنسانية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، ودعم توجهات حكومتي البلدين، وحرصهما على تفعيل التعاون في كل المجالات.

صقر غباش
البرلمان التشيكي
الإمارات
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العلاقات البرلمانية
المجلس الوطني الاتحادي
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