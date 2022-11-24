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«دبي للسياحة» تنظم يوماً مفتوحاً للتدريب العملي

«دبي للسياحة» تنظم يوماً مفتوحاً للتدريب العملي
25 نوفمبر 2022 01:04

دبي (الاتحاد)

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بالتعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم، نظمت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة بإدارة توطين القطاع السياحي يوماً مفتوحاً أقيم بهدف استقطاب عدد من الكوادر الوطنية للانضمام إلى برنامج «خبرة» لتدريب المواطنين ضمن جهود مبادرات الدولة لتوطين مهن القطاع الخاص عبر برنامج «نافس» الذي يهدف إلى توفير التدريب المهني والعملي للخريجين المواطنين من مختلف التخصصات العلمية والمهنية، بالتعاون مع شركات خاصة وشبه حكومية. وقال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «يسعدنا أن نتعاون مع شركائنا من المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص، ونفخر بشراكتنا مع كلية دبي للسياحة، والتي تتوج اليوم من خلال تعاونها مع مجموعتي فنادق ميلينيوم وماريوت العالميتين، في تنفيذ برنامج (خبرة)». 

دبي للسياحة
الإمارات
دبي
كلية دبي للسياحة
دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
القطاع السياحي
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