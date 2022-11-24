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بلدية أبوظبي.. تنظيف شاطئ الباهية

بلدية أبوظبي.. تنظيف شاطئ الباهية
25 نوفمبر 2022 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، فعالية ميدانية لتنظيف شاطئ الباهية، بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، ومجموعة من المتطوعين، بهدف توعية أفراد المجتمع للمحافظة على البيئة الصحية النظيفة والمظهر الجمالي المتميز لمدينة أبوظبي، والحد من المظاهر السلبية، وكذلك تفعيل التعاون بين البلدية وشركائها الاستراتيجيين، وتعزيز سبل التواصل مع أفراد المجتمع. وتضمنت الفعالية تنظيف فريق البلدية وعدد من المتطوعين، شاطئ الباهية والتخلص من النفايات التي تم جمعها بالطرق السليمة المتبعة من قبل مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، كما تم في نهاية الفعالية تكريم المتطوعين وممثلي الشركاء الاستراتيجيين المشاركين في أعمال التنظيف، تقديراً لجهودهم وتعاونهم في توعية أفراد المجتمع، والحفاظ على المرافق العامة ومظهرها الحضاري.

أبوظبي
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بلدية الشهامة
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