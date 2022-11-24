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«الشؤون البحرية» تعقد الاجتماع الأول بأم القيوين

«الشؤون البحرية» تعقد الاجتماع الأول بأم القيوين
25 نوفمبر 2022 01:04

أم القيوين (الاتحاد)

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عقدت لجنة تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية، اجتماعها الأول برئاسة الشيخ علي بن سعود المعلا، رئيس بلدية أم القيوين. 
وأوضح الشيخ علي بن سعود المعلا أن اللجنة تأتي من منطلق وضع خطط استراتيجية للحفاظ على الثروات المائية الحية في مياه الإمارة، واعتماد الشروط والضوابط والقواعد الخاصة بمزاولة مهنة الصيد، بالإضافة إلى مراقبة كميات الأسماك التي يتم اصطيادها وتداولها وبيعها في الأسواق. 
وأضاف أن اللجنة ستركز جل اهتمامها لدعم جهود الإمارة، لتصبح مركزاً للاقتصاد الأزرق المستدام على مستوى المنطقة والعالم بحلول عام 2031 من خلال اقتراح لوائح وقوانين وتعليمات خاصة بالإبحار واستخدام مياه الإمارة، من قوارب صيد النزهة أو الوسائل البحرية التابعة لشركات التأجير، والذي من شأنها تحقيق إطار مستدام ونموذج يحتذى به لتحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد البيئية.

أم القيوين
الإمارات
علي بن سعود المعلا
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