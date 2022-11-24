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«دبي للمستقبل» تعلن المشاريع الفائزة

عمر سلطان العلماء متحدثاً للحضور (من المصدر)
25 نوفمبر 2022 01:07

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن الفائزين بالنسخة الثانية لمسابقة الألعاب الذكية التي تم إطلاقها بالشراكة بين مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، واستقطبت 43 مشروعاً تم تطويرها من المبتكرين ورواد الأعمال ومطوري الألعاب والشركات الناشئة المتخصصة في مختلف القطاعات التكنولوجية المتقدمة من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم. وشملت قائمة المشاريع الفائزة كلاً من «كاربو» عن فئة الألعاب التعليمية، و«كوميتا» عن فئة الألعاب الإبداعية، و«كايبوت» عن فئة ألعاب البرمجة، و«أفيشكار» عن فئة الألعاب الروبوتية، و«سمارت تيدي» عن فئة الألعاب رفيقة الأطفال، و«موفلين» عن فئة الطرح الأكثر إبداعاً في توظيف الذكاء الاصطناعي للأطفال.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، خلال مشاركته في حفل الإعلان عن الفائزين بالنسخة الثانية لمسابقة الألعاب الذكية، أن دولة الإمارات ترحب بكل العقول المبدعة والخبرات العالمية للمساهمة في مسيرة تصميم المستقبل، وإيجاد حلول فعالة لمختلف التحديات الحالية والمستقبلية. وقال معاليه: «إن مسابقة الألعاب الذكية تجسيد حقيقي لأهمية الشراكات الدولية في توظيف التقنيات المتقدمة لإعداد أجيال المستقبل، والإيمان بدور التكنولوجيا والابتكار في صناعة واقع جديد يواكب التغيرات المتسارعة ويساعد أفراد المجتمع على تنمية قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة». 
كما أشار معالي عمر سلطان العلماء إلى أهمية دعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من تطوير أفكارهم ومشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم ومواصلة المساهمة الفاعلة في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية. ومن جهتها قالت كاي فيرث بترفيلد، رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي: «نهدف من خلال هذه الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات في تنظيم النسخة الثانية لمسابقة الألعاب الذكية إلى حماية الأطفال من الآثار السلبية لتطبيقات التكنولوجيا والحفاظ على خصوصية البيانات أثناء التعلم والترفيه».

مركز الثورة الصناعية الرابعة
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