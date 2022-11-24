«تريندز» و«العلوم الشُّرطية والأمنية» يبحثان التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات مع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشُّرطية والأمنية سبل تعزيز التعاون البحثي والتدريبي المشترك، بما يخدم المعرفة ونشرها وخدمة البحث العلمي والمهتمين به وتطوير ورفع كفاءة الكوادر لدى الجانبين، وبما يحقق أهدافهما المرجوة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد مركز تريندز برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، يرافقه عدد من رؤساء القطاعات والباحثين، إلى مقر الأكاديمية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، حيث التقى العميد دكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير الأكاديمية بحضور عدد من العمداء المسؤولين فيها. وقد أطلع بورشيد وفد «تريندز» على أهم المشاريع التطويرية والخطط الاستراتيجية وأفضل الممارسات المطبقة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وقد أشاد وفد «تريندز» بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الأكاديمية ومشاريعها التطويرية والخطط الاستراتيجية الحديثة باتباع أفضل المعايير العالمية.

من جانبه، قدم الدكتور محمد عبدالله العلي نبذة عن طبيعة عمل مركز تريندز وأنشطته البحثية والعلمية، وكذلك الدورات التدريبية واستطلاعات الرأي وإصداراته العلمية التي تتنوع ما بين كتب، وأوراق بحثية، وسلاسل علمية متخصصة، موضحاً أن «تريندز» رغم توجهه العالمي، فإنه قد وضع على رأس أولوياته الانفتاح على مختلف الهيئات والمؤسسات، وتعزيز التعاون معها في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً حرص المركز على تقديم خبراته البحثية، والاستشارية، والتدريبية لهذه الهيئات، وذلك من منطلق إيمانه برسالته، ووعيه الكامل بأهمية توظيف مخرجات البحث العلمي في خدمة المجتمعات وتنميتها، ومساعدة المهتمين في مواجهة مختلف التحديات والقضايا.

وقد أبدى العميد دكتور بورشيد تقديره الكبير لجهود مركز تريندز البحثية وما يقوم به من دور حيوي في مواكبة التطورات الإقليمية والدولية، واستشراف مساراتها المستقبلية. كما أثنى على اهتمام المركز بالباحثين الشباب وتمكينهم وتأهليهم، مشيداً في الوقت نفسه بمستوى إصداراته العلمية والبحثية التي تتسم بالرصانة والموضوعية في الطرح والعمق في المضمون. وأكد حرص الأكاديمية على التعاون مع «تريندز»، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية من خلال التعاون المشترك وتطوير الشراكة، واتفق الجانبان على استمرار التواصل بما يخدم أهدافهما الاستراتيجية ويخدم المعرفة بشكل شامل.

من جانب آخر، عقد وفد من مركز تريندز للبحوث والاستشارات ووفد من وزارة الداخلية اجتماعاً تم خلاله استعراض سبل التعاون بينهما، ونظم خلاله وفد «تريندز» ورشة عمل تعريفية لموظفي الوزارة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من «تريندز» برئاسة عوض البريكي رئيس قطاع «تريندز جلوبال» يرافقه عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بزيارة مركز الأبحاث والتطوير بالوزارة، حيث التقى المقدم الدكتور عمر راشد الشحي، مدير المركز، وعدداً من مسؤوليه، وقدم وفد «تريندز» شرحاً حول طبيعة عمل المركز ومخرجاته البحثية ودوراته التدريبية ونشاطاته وإصداراته. كما اطَّلع وفد «تريندز» على طبيعة عمل مركز الأبحاث والتطوير بالوزارة، واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتعاون في كل ما يخدم المعرفة والبحث العلمي والمهتمين به.