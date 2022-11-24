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رئيس الدولة يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسي

رئيس الدولة يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسي
24 نوفمبر 2022 22:01

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الخميس في قصر الشاطئ في أبوظبي، معالي سباستيان لوكورنو وزير القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية الصديقة.

وبحث سموه والوزير الفرنسي، خلال اللقاء، مستوى تطور التعاون والتنسيق المشترك في الشؤون العسكرية والدفاعية والتي تسهم في تعزيز العلاقات والعمل المشترك بين البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للمسؤول الفرنسي.

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