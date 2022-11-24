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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
24 نوفمبر 2022 21:17

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ولفت المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:07 والثاني عند الساعة 03:00 والجزر الأول عند الساعة 20:23 والثاني عند الساعة 07:22.

وأشار إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً أيضاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:30 والثاني عند الساعة 23:25 والجزر الأول عند الساعة 16:15 والثاني عند الساعة 05:11.

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المصدر: وام
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