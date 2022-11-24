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ملك الأردن يغادر الدولة بعد زيارة عمل
الملك عبدالله الثاني بن الحسين
24 نوفمبر 2022 20:26
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، البلاد، مساء اليوم الخميس، بعد زيارة عمل إلى الدولة.
وكان في وداع جلالته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله».
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