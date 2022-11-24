الجمعة 25 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ملك الأردن يغادر الدولة بعد زيارة عمل

الملك عبدالله الثاني بن الحسين
24 نوفمبر 2022 20:26

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، البلاد، مساء اليوم الخميس، بعد زيارة عمل إلى الدولة.

وكان في وداع جلالته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله».

 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تحدد ضوابط الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 للدولة
عبدالله بن زايد يستقبل خريجي ومنتسبي برنامج التأهيل الإعلامي المتقدم "بالانس"
المصدر: وكالات
الملك عبدالله الثاني
الأردن
الإمارات
محمد بن زايد آل نهيان
محمد بن زايد
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
«صراع ثلاثي» على لقب «اليوم الوطني للبولو»
الرياضي
«صراع ثلاثي» على لقب «اليوم الوطني للبولو»
اليوم 11:46
شرطة أبوظبي تحدد ضوابط الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 للدولة
الإمارات
شرطة أبوظبي تحدد ضوابط الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 للدولة
اليوم 11:21
عبدالله بن زايد يستقبل خريجي ومنتسبي برنامج التأهيل الإعلامي المتقدم "بالانس"
الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل خريجي ومنتسبي برنامج التأهيل الإعلامي المتقدم "بالانس"
اليوم 11:12
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 11:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©