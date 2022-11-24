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رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية

رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية
24 نوفمبر 2022 19:51

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية اليوم العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المتبادلة.

ورحب سموه بأخيه جلالة ملك الأردن في بلده الثاني، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة وللأردن وشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار.

كما استعرض سموه وجلالة الملك عبد الله الثاني ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي ــ فرص تنمية مسارات التعاون المتعددة ومجالاته خاصة التنموية والاقتصادية بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

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حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي حميد عبيد خليفة أبو شبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.

فيما حضره من جانب الأردن .. دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء والدكتور جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك.

المصدر: وام
محمد بن زايد
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