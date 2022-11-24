صندوق أبوظبي للتنمية يمول أنظمة ومحطات حديثة للمياه في الأرجنتين بقيمة 105.8 مليون درهم

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع حكومة الأرجنتين لتمويل مشروع بناء أنظمة حديثة للمياه بقيمة 105.8 مليون درهم، ما يعادل (28.8 مليون دولار أمريكي)، حيث تهدف الاتفاقية إلى إنشاء محطات متكاملة للمياه تعمل بأنظمة وتقنيات متطورة، كما وتساهم الاتفاقية في إعادة تأهيل وتوسعة محطات المياه القائمة في 26 قرية في محافظة قرطبة الأرجنتينية.

ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومن جانب حكومة الأرجنتين، سعادة خوان سجياريتي، محافظ ولاية قرطبة، وحضر مراسم التوقيع سعيد عبدالله سيف جوله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى الأرجنتين، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: "إننا نحرص على تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع الدول الشريكة، ومساندتها على تنفيذ برامجها التنموية التي تتماشى مع رؤية الصندوق الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات الدول النامية، وتجسد الاتفاقية اهتمام الصندوق في دعم المشاريع الاستراتيجية ضمن القطاعات الحيوية، والتي تسهم بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الصندوق سيعمل مع حكومة الأرجنتين على تحقيق الغايات المرجوة من هذه الاتفاقية والنهوض بهذا القطاع الرئيسي من خلال المساهمة في تطوير ورفع كفاءة أنظمة وشبكات المياه القائمة، وإنشاء محطات حديثة تدعم توفير واستدامة المياه بما يلبي مختلف احتياجات السكان".

من جانبه، أعرب سعادة خوان سجياريتي، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق أبوظبي للتنمية على دورهم الريادي وجهودهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة لمختلف دول العالم، حيث يساهم الصندوق بشكل فعّال في دعم المشاريع التنموية ذات الأولوية لحكومة الأرجنتين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تحقيق أهدافنا الوطنية من خلال تطوير أنظمة الموارد المائية وتحديث شبكاتها، وتزويد المناطق ذات الكثافة السكانية بمحطات للمياه تعمل وفق تقنياتمتقدمة، تساهم في توفير المياه بشكل آمن ومستدام".

ومن الجدير بالذكر، أن المشروع المموّل يتضمن توفير إمدادات موثوقة تعمل على نقل وتوزيع المياه الصالحة للشرب بشكل مستدام للسكان، حيث يبلغ طول خطوط نقل المياه إجمالي 255 كم، إضافةً إلى إنشاء 14 محطة جديدة في مناطق محددة لضخ وتنقية المياه، والعمل على رفع كفاءة المحطات القائمة لزيادة قدرتها الإنتاجية، إلى جانب القيام بالأعمال الخدمية والاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وتقديم الدراسات الخاصة بمعالجة الآثار البيئية.

ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في الأرجنتين منذ عام 2016، حيث مول الصندوق مشروع نيهافى للطاقة الكهرومائية بقيمة 55 مليون درهم، ومشروع تطوير شبكات المياه في محافظة سانتا في بقيمة 294 مليون درهم، حيث انعكست تلك المشاريع الاستراتيجية في إحداث نقلة نوعية ساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأرجنتين.