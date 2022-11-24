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شرطة الشارقة تسقط عصابة تحديث البيانات وتحيلهم للنيابة العامة

شرطة الشارقة تسقط عصابة تحديث البيانات وتحيلهم للنيابة العامة
24 نوفمبر 2022 13:55


ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، القبض على عصابة من الجنسية الآسيوية مكونة من (5) أشخاص ينتحلون صفة موظفي البنوك والمصارف، والمؤسسات الحكومية للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أرصدتهم البنكية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بإحالتهم إلى النيابة العامة.
من جهته، قال العقيد عمر أحمد بالزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية: إن العصابة اتخذت إحدى الشقق السكنية مقراً لها لممارسة عملياتهم الاحتيالية، والتي جرى متابعتها ورصدها من قبل قسم الجريمة المنظمة بالإدارة، بعد ورود عدة بلاغات حول ذلك. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم مداهمة الشقة وضبط الجناة، والهواتف المتحركة وأجهزة الحاسب الآلي، وشرائح الاتصال التي كان يستخدمها أفراد العصابة للإيقاع بالضحايا عن طريق التحايل.
وأوضح العقيد بالزود أن المحتالون، يقومون بالاتصال العشوائي على أرقام هواتف الجمهور، وينتحلون صفة موظفي البنوك والمصارف، ويطلبون من الضحايا تحديث بياناتهم الشخصية، والتنبيه على حظر أو تجميد تلك الحسابات في حال عدم التجاوب معهم، مما يدفع البعض إلى تنفيذ ما يطلب منهم، بل وتسلميهم رقم التحقق (OTP)، ليقوموا بسحب الأرصدة ومدخراتهم البنكية.
ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إلى عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص، مشيراً في حال رغبة المتعامل بتحديث المعلومات البنكية، التوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات من خلال موظفي خدمة العملاء.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
النيابة العامة
الشارقة
شرطة الشارقة
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