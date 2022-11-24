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الإمارات تؤكد أن الدبلوماسية السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

لانا نسيبة: الإمارات تؤكد أن الدبلوماسية السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية
24 نوفمبر 2022 13:29

أصدرت معالي لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية بياناً بشأن الأزمة الروسية الأوكراني فيما يلي نصه:

دعت دولة الإمارات منذ بداية الأزمة إلى وقف التصعيد والحوار، وقامت بدعم جميع المبادرات الدبلوماسية في هذا الصدد ..تؤمن الإمارات العربية المتحدة إيماناً راسخاً بأن الدبلوماسية لا تزال هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وتشارك دولة الإمارات المجتمع الدولي مخاوفه العميقة بشأن تداعيات الوضع الحالي على المدنيين داخل أوكرانيا وخارجها، وعلى السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تتمثل مسؤوليتنا الجماعية في أوقات الصراع، في عدم ادخار أي جهد في تحديد ومتابعة المسارات التي تؤدي إلى حل سلمي وسريع للأزمات.. وفي هذا الصدد، تبقى دولة الإمارات ملتزمة التزاما تاما بتقديم المساعدة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتشجيع الحوار، ودعم الدبلوماسية، والمساهمة بجميع الأدوات المتاحة لنا لتخفيف المعاناة، وإيجاد حل سلمي ومستدام يعزز السلام والأمن الدوليين، ويضع حدا للأثر الإنساني لهذا النزاع على المدنيين".

 
 

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لانا نسيبة
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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