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الإمارات

تحديد الموعد الجديد لإطلاق أول مهمة إماراتية إلى القمر

تحديد الموعد الجديد لإطلاق أول مهمة إماراتية إلى القمر
24 نوفمبر 2022 12:33

اعتمد مركز محمد بن راشد للفضاء موعداً جديداً لمحاولة إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، حيث أنه من المقرر إطلاق المستكشف راشد نحو سطح القمر، يوم الأربعاء، الموافق 30 نوفمبر 2022، في تمام الساعة 03:39 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أو 12:39 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح مركز محمد بن راشد للفضاء أن هذا الموعد قد يتغير بحسب الأحوال الجوية أو أيَّة ظروف أخرى.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القمر
مركز محمد بن راشد للفضاء
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