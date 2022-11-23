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سيف بن زايد ووزير الداخلية السوداني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

سيف بن زايد خلال لقائه وزير الداخلية السوداني (وام)
24 نوفمبر 2022 02:08

أبوظبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في مقر وزارة الداخلية، معالي الفريق أول عنان حامد عمر، وزير الداخلية المكلف بجمهورية السودان الشقيقة، والوفد المرافق. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل الارتقاء بها.

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وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في تغريدة على «تويتر» أمس: «التقيت معالي الفريق أول وزير الداخلية المكلف في جمهورية السودان الشقيق، واستعرضنا العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التنسيق والتعاون المشترك في المجالات الأمنية والشرطية وتبادل المعلومات، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين في دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة».

حضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية الإماراتية، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة، واللواء سالم الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط. وضم الوفد الضيف الفريق عبد المنعم محمد عبد القيوم، مساعد المدير العام للشؤون المالية، والفريق نصر الدين محمد عبد الرحيم، مساعد المدير العام للمرور، والفريق الصديق العبيد عبدالله، مساعد المدير العام لقوات الاحتياطي المركزي، واللواء طارق محمد محمد إبراهيم، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي، واللواء شرطة معاوية جعفر محمد عثمان، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة، واللواء شرطة عصام الدين طالب، من المكتب التنفيذي الوزاري، وعدداً من الضباط.

سيف بن زايد
وزير الداخلية السوداني
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الإمارات والسودان
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