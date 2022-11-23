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نهيان وحامد وخالد بن زايد وذياب بن محمد بن زايد يحضرون العرس الجماعي في مجلس البطين

نهيان بن زايد يتوسط العرسان في صورة جماعية بحضور زايد ومحمد بن نهيان بن زايد (وام)
24 نوفمبر 2022 02:08

أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقيم أمس في مجلس البطين بمناسبة زفاف 44 عريساً.

كما حضر الحفل الذي أقامته مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وهنأ سمو الشيوخ العرسان بهذه المناسبة السعيدة، متمنين لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.
من جانبه، أعرب سيف علي القبيسي مدير مكتب شؤون المواطنين والمجتمع عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لحرصها على إحياء القيم الإماراتية الأصيلة وتعزيز أواصر الترابط واللحمة الاجتماعية والوطنية، مشيداً بالدعم الذي توليه الدولة في تنظيم مثل هذه الأفراح الجماعية.

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كما أعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيوخ على مشاركتهم أبناءهم المواطنين فرحتهم ومناسباتهم الاجتماعية.
يذكر أن العرس الجماعي ضم مجموعة من أصحاب الهمم، بناء على تعاون مع منصة «مبروك ما دبّرت» الخاصة بأصحاب الهمم، والتي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع وفعالياته ومناسباته.

من جانبهم، عبر العرسان وأهاليهم وذووهم عن فرحتهم بمشاركة الشيوخ والمدعوين لهم في أفراحهم واحتفالاتهم، وهو ما يعكس قوة الروابط والتلاحم بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن.

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