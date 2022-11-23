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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير ألمانيا وقنصلها العام

حاكم رأس الخيمة مستقبلاً سفير ألمانيا وقنصلها العام (وام)
24 نوفمبر 2022 02:06

رأس الخيمة  (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، الكساندار شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وسيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي والإمارات الشمالية، اللذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تسلمهما مهام عملهما الجديد. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير والقنصل العام، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. من جانبهما، عبّر الكساندار شونفلدار، وسيبيله بفاف، عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

حاكم رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
ألمانيا
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